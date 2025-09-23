Nvidia 'đặt cược' 100 tỷ USD vào OpenAI

Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI khi công ty này đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD dựa trên bộ xử lý AI của nhà sản xuất chip.

Nvidia cho biết sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào các dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI. Ảnh: Reuters.

OpenAI dự định xây dựng và triển khai các hệ thống của Nvidia với nhu cầu điện năng lên tới 10 GW, theo CNBC.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết đây là một dự án khổng lồ, đồng thời lý giải 10 GW này tương đương 4-5 triệu đơn vị xử lý đồ họa (GPU) - tương đương với số lượng mà Nvidia sẽ xuất xưởng trong năm nay và gấp đôi so với năm ngoái.

Sau thông tin này, cổ phiếu Nvidia tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 22/9 (giờ Mỹ).

Ông Huang mô tả hợp tác này “mang tầm vóc vĩ đại”, không quên nhấn mạnh mối liên kết mật thiết giữa OpenAI và Nvidia.

Nhu cầu đối với GPU của Nvidia bắt đầu tăng mạnh khi OpenAI phát hành ChatGPT năm 2022. Đến nay, OpenAI vẫn phụ thuộc vào GPU để phát triển phần mềm cũng như triển khai đến người dùng.

Điều này cũng cho thấy quy mô khổng lồ của công nghệ Nvidia mà OpenAI cần để phát triển thế hệ AI tiếp theo và vượt xa những gì các mô hình hiện tại có thể làm.

Thông thường, OpenAI đã cần rất nhiều chip để phục vụ lượng người dùng khổng lồ. Công ty tiết lộ hiện có 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần.

"Các bạn có thể kỳ vọng nhiều điều từ chúng tôi trong những tháng tới. Có 3 việc mà OpenAI phải làm thật tốt: nghiên cứu AI xuất sắc, tạo ra các sản phẩm mà mọi người thực sự muốn dùng, và tìm ra cách giải quyết thách thức hạ tầng chưa từng có này", CEO OpenAI Sam Altman nói thêm.

Hồi tháng 8, trong cuộc họp công bố lợi nhuận, ông Huang nói với nhà đầu tư rằng việc xây dựng 1 GW công suất trung tâm dữ liệu tiêu tốn 50- 60 tỷ USD , trong đó khoảng 35 tỷ USD dành riêng cho chip và hệ thống Nvidia.

Nvidia và OpenAI cho biết giai đoạn đầu của dự án sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2026, đồng thời sử dụng hệ thống thế hệ mới Vera Rubin của Nvidia.

Khoản đầu tư trên diễn ra sau khi một nhóm nhà đầu tư định giá OpenAI ở mức 500 tỷ USD trong vòng giao dịch thứ cấp gần đây.

Microsoft là một trong những nhà đầu tư sớm nhất có quan hệ hợp tác chiến lược để tích hợp các mô hình của OpenAI vào dịch vụ đám mây Azure và bộ Microsoft Office. Các nhà đầu tư khác của OpenAI gồm SoftBank và Thrive Capital.

Hai công ty cho biết quan hệ hợp tác này sẽ bổ sung cho các dự án hạ tầng mà OpenAI đang thực hiện cùng Microsoft, Oracle, SoftBank và dự án Stargate.

Cha đẻ ChatGPT gọi Nvidia và Microsoft là các nhà đầu tư thụ động nhưng cũng lại là hai đối tác quan trọng nhất của công ty.

Ông Huang nhận định khoản đầu tư của Nvidia sẽ bổ sung cho tất cả những gì đã được công bố và ký kết. Ông cũng nhấn mạnh đây là khoản đầu tư nằm ngoài các kế hoạch tài chính mà công ty từng thông báo với Phố Wall.

Dù khoản đầu tư này vượt xa các cam kết trước đó, Nvidia gần đây cũng đã mạnh tay rót vốn vào nhiều công ty trong lĩnh vực AI.

Tuần trước, Nvidia cho biết đã mua cổ phần trị giá 5 tỷ USD tại Intel và công bố hợp tác với Intel trong mảng chip AI. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới cũng đầu tư gần 700 triệu USD vào startup trung tâm dữ liệu Nscale tại Anh.

Đáng chú ý, công ty đã chi hơn 900 triệu USD để chiêu mộ CEO Enfabrica Rochan Sankar cùng nhiều nhân sự khác của startup AI này, đồng thời cấp phép công nghệ của họ.