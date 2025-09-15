Nvidia bị cuốn vào bàn đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Trung Quốc kết luận Nvidia vi phạm luật chống độc quyền liên quan đến một thương vụ đình đám năm 2020. Động thái này làm gia tăng sức ép lên chính quyền ông Trump.

Từ kết quả điều tra sơ bộ, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc (SAMR) cho biết nhà sản xuất chip Mỹ đã vi phạm quy định chống độc quyền sau khi thâu tóm hãng thiết bị mạng Mellanox, theo Bloomberg.

Sau tin tức này, giá cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ thu hẹp đà tăng.

Thông báo bất ngờ xuất hiện ngay khi quan chức Mỹ và Trung Quốc bước vào ngày thứ 2 của vòng đàm phán toàn diện tại Madrid (Tây Ban Nha) về thuế quan, vốn có thể định hình quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuối tuần qua, Bắc Kinh cũng tuyên bố mở cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào một loại chất bán dẫn do các công ty Mỹ sản xuất.

Cơ quan quản lý không nêu rõ sẽ áp dụng biện pháp khắc phục nào đối với Nvidia, đồng thời cho biết tiếp tục điều tra công ty. Hiện, Nvidia chưa đưa ra phản hồi về vấn đề trên.

Năm nay, Nvidia bị cuốn vào và trở thành tâm điểm của các cuộc đàm phán nhạy cảm giữa Bắc Kinh và Washington, liên quan đến vai trò trung tâm của hãng trong việc thúc đẩy các công nghệ tương lai bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty hiện thống lĩnh thị trường chip thiết yếu để xây dựng và vận hành các dịch vụ AI, từ Meta cho tới DeepSeek.

Tháng 12/2024, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về thương vụ Nvidia thâu tóm Mellanox. Đây được xem là động thái nhắm trực diện vào công ty giá trị nhất thế giới.

Cách đây 4 năm, Trung Quốc từng chấp thuận thương vụ 7 tỷ USD này với điều kiện Nvidia không được phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Sau đó, chính phủ Mỹ ban hành quy định cấm Nvidia bán các chip AI tiên tiến nhất cho doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có chip H100 với lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Dù vậy, Nvidia đã ít nhất 2 lần thiết kế lại sản phẩm để phù hợp với quy định của Mỹ và tiếp tục bán hàng vào Trung Quốc.

Phán quyết sơ bộ công bố hôm 15/9 diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền ông Trump đồng ý cho Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) bán một số chip AI được săn đón nhất cho các công ty Trung Quốc.

Sau đó, Trung Quốc lại thúc giục các doanh nghiệp và cơ quan trong nước tránh sử dụng chip H20 của Nvidia do lo ngại về mặt an ninh.

Hiện, các bên vẫn chưa rõ thông báo của cơ quan quản lý Trung Quốc sẽ tác động thế nào đến các cuộc đàm phán ở Madrid.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, ngày đầu tiên của vòng đàm phán kéo dài gần 6 tiếng với nhiều chủ đề từ TikTok, thương mại đến kinh tế toàn cầu.

Ứng dụng TikTok của ByteDance cũng đang đối mặt với việc buộc phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ nếu không sẽ bị đóng cửa, vốn đến hạn vào ngày 17/9. Dù vậy, chính quyền ông Trump dự kiến tiếp tục gia hạn thời hạn thoái vốn của nền tảng này, theo Reuters.

Trong khi đó, giới chức 2 bên được cho là đang chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có khả năng diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Seoul (Hàn Quốc) cuối tháng 10 tới.

Ngày 14/9 (giờ địa phương), ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán "diễn ra một cách ổn thỏa", song khẳng định số phận của TikTok sẽ do hành động của Trung Quốc quyết định.