Mỹ cho Nvidia bán chip sang Trung Quốc

  • Chủ nhật, 10/8/2025 14:00 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, gỡ bỏ một rào cản lớn đối với việc tiếp cận thị trường trọng yếu của hãng.

H20 là dòng chip được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng giúp hãng sản xuất chip AI hàng đầu tiếp cận thị trường chủ chốt này.

Động thái xuất hiện sau cuộc gặp của CEO Nvidia Jensen Huang với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/8, theo hai nguồn thạo tin.

Tháng trước, Washington đã đảo ngược lệnh cấm ban hành hồi tháng 4 đối với việc bán chip H20 sang Trung Quốc. Đây là dòng vi xử lý mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI dưới thời chính quyền Biden.

Hồi tháng 7, Nvidia cho biết đã nộp đơn lên chính phủ Mỹ xin nối lại việc bán chip xử lý đồ họa H20 cho Trung Quốc và được đảm bảo sẽ sớm được cấp phép. Hãng cũng khẳng định sản phẩm không có "cửa hậu" cho phép truy cập hoặc kiểm soát từ xa, sau khi phía Trung Quốc bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh liên quan đến chip H20.

Hiện, chưa rõ số lượng giấy phép đã được cấp, khách hàng cụ thể được phép nhận hàng và giá trị lô hàng.

Tuy nhiên, ngoại trừ H20, hoạt động xuất khẩu các chip AI tiên tiến khác của Nvidia sang Trung Quốc vẫn bị hạn chế. Chính quyền Mỹ liên tiếp siết chặt xuất khẩu chip tiên tiến nhằm kìm hãm tham vọng AI và quốc phòng của Bắc Kinh.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới và là nguồn doanh thu quan trọng cho các nhà sản xuất chip Mỹ. Nvidia từng cảnh báo các hạn chế xuất khẩu có thể khiến doanh thu quý III của hãng sụt giảm 8 tỷ USD.

CEO Jensen Huang cũng cho rằng vị thế dẫn đầu của Nvidia có thể bị lung lay nếu không duy trì được doanh số tại Trung Quốc, nơi các nhà phát triển đang được Huawei Technologies lôi kéo bằng chip sản xuất trong nước.

Trong quý I, chip H20 mang về 4,6 tỷ USD doanh thu cho Nvidia, và thị trường Trung Quốc đóng góp gần 13% tổng doanh thu trong kỳ.

