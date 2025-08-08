Mỹ muốn thu 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế quan

Với mức thuế nhập khẩu cao kỷ lục, Mỹ đặt mục tiêu hồi sinh ngành sản xuất bán dẫn nội địa và thu hút hơn 1.000 tỷ USD đầu tư mới vào công nghiệp trong nước.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Washington kỳ vọng thu về ít nhất 50 tỷ USD mỗi tháng từ các loại thuế nhập khẩu - một bước nhảy mạnh so với con số 30 tỷ USD trong tháng trước.

“Ngành bán dẫn, dược phẩm và nhiều lĩnh vực chiến lược khác sẽ là những cái tên tiếp theo trong làn sóng áp thuế mới”, ông Lutnick nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, nhấn mạnh rằng dòng thuế sẽ tiếp tục đổ về từ các trụ cột công nghiệp toàn cầu.

Các biện pháp thuế quan mới của ông Trump chính thức có hiệu lực từ hôm 7/8, đẩy mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên ngưỡng cao nhất trong một thế kỷ.

Một số quốc gia sẽ phải đối mặt với mức thuế từ 10% đến 50%, trong khi ngành bán dẫn - vốn là trọng tâm của chiến lược tự cường công nghệ - có thể bị đánh thuế lên đến 100%, trừ khi các doanh nghiệp cam kết sản xuất tại Mỹ.

Với ngành dược phẩm, Tổng thống Donald Trump khởi đầu bằng mức thuế thấp nhưng để ngỏ khả năng tăng lên tới 250% trong các giai đoạn tiếp theo. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố chi tiết mức thuế theo ngành sau khi hoàn tất các cuộc điều tra liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo ông Lutnick, một số công ty bán dẫn có thể được miễn thuế nếu đệ trình kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ và đảm bảo kế hoạch đó được kiểm toán chặt chẽ.

“Mục tiêu của Tổng thống là khôi phục toàn bộ chuỗi cung ứng chip về lại lãnh thổ Mỹ”, ông nói, đồng thời cho biết sáng kiến này có thể thu hút tới 1.000 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nội địa trong những năm tới.

Một số thỏa thuận miễn trừ có điều kiện cũng đã được ký kết. Đáng chú ý là thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU), trong đó khối này đồng ý chịu mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm cả chất bán dẫn. Nhật Bản cũng xác nhận Washington đã cam kết không áp mức thuế bất lợi hơn so với các đối tác khác.

Thực tế, nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước không phải là chiến lược mới của Mỹ. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Quốc hội Mỹ năm 2022 đã thông qua chương trình trợ cấp trị giá 52,7 tỷ USD cho sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn. Năm ngoái, cả 5 công ty sản xuất chip tiên tiến hàng đầu thế giới đều đã cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Tuy vậy, theo thống kê của Bộ Thương mại, tỷ lệ sản xuất chip toàn cầu của Mỹ hiện chỉ còn khoảng 12%, giảm mạnh so với mức 40% vào năm 1990.

Khi được hỏi về cuộc đàm phán riêng với Trung Quốc nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng áp thuế dự kiến hết hạn vào ngày 12/8, ông Lutnick tỏ ra lạc quan.

“Tôi cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận là có, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống đưa ra”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm được tiếng nói chung để gia hạn thêm 90 ngày”.