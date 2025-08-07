Ông Trump dọa áp thuế 100% với chip nhập khẩu

Ngày 6/8, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với các mặt hàng bán dẫn và chip nhập khẩu, trừ trường hợp doanh nghiệp "đang xây dựng hoặc cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ".

Tổng thống Trump và CEO Apple Tim Cook công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD của Apple vào hoạt động sản xuất tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra ngay tại Phòng Bầu Dục, sau khi CEO Apple Tim Cook công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD vào thị trường Mỹ.

"Chúng tôi sẽ áp một mức thuế rất cao đối với chip và bán dẫn, nhưng tin tốt cho các công ty như Apple là nếu bạn đang xây dựng tại Mỹ, hoặc đã cam kết rõ ràng xây dựng tại Mỹ, thì sẽ không phải chịu thuế", ông Trump phát biểu trước báo giới.

"Nói cách khác, mức thuế nhập khẩu chip và bán dẫn sẽ vào khoảng 100%. Nhưng nếu bạn đang sản xuất ở Mỹ, hoặc thậm chí mới xây dựng nhà máy, chưa tạo ra số lượng việc làm lớn nhưng đã có cam kết cụ thể, thì cũng sẽ được miễn", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Động thái này thể hiện rõ sức ép ngày càng lớn mà ông Trump tạo ra để hiện thực hóa tham vọng "đưa việc làm trở lại nước Mỹ". Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về kế hoạch, như mức độ sản xuất nội địa cần thiết để được miễn thuế, hiện vẫn chưa được làm rõ.

Thông báo này có thể gây khó cho nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, nhưng lại là chiến thắng lớn cho CEO Tim Cook và Apple, khi hãng này từng đối mặt với rủi ro chi phí đội lên vì loạt đề xuất áp thuế của Trump.

Theo kế hoạch mới, Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào chương trình sản xuất tại Mỹ, hợp tác cùng các đối tác như Corning, Applied Materials, Texas Instruments và nhiều đơn vị khác.

Trong đó, Corning, nhà cung cấp kính cho iPhone từ thế hệ đầu tiên, sẽ dành riêng một nhà máy ở Kentucky để phục vụ Apple, đồng thời tăng 50% lực lượng lao động tại bang này.

Trước đây, Apple đã cam kết đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Với khoản đầu tư mới, tổng cam kết của hãng sẽ nâng lên 600 tỷ USD . Các hạng mục đầu tư bao gồm nhà máy sản xuất máy chủ tại Houston, học viện đào tạo nhà cung cấp ở Michigan và mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp hiện tại tại Mỹ.

Tuyên bố đầu tư được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục leo thang chính sách thuế, đặc biệt nhắm vào các mắt xích trong chuỗi cung ứng quốc tế của Apple.

Theo kế hoạch mới, Ấn Độ - nơi đang sản xuất phần lớn iPhone cho thị trường Mỹ - sẽ bị áp thuế 50%. Một nửa mức thuế này sẽ có hiệu lực ngay trong tuần, nửa còn lại sẽ được áp dụng vào cuối tháng để đáp trả việc Ấn Độ mua năng lượng từ Nga.

Dù chưa có hướng dẫn rõ ràng về cách áp thuế và điều kiện miễn trừ, ông Trump vẫn nêu đích danh Apple như một hình mẫu trong chiến lược đưa sản xuất trở lại Mỹ.

Kể từ sau khi tái đắc cử năm 2024, nhiều CEO đã tới Mar-a-Lago và sau đó là Nhà Trắng để công bố các khoản đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, theo Bloomberg, nhiều dự án trong số này thực chất đã được lên kế hoạch từ trước bầu cử.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn hoài nghi về khả năng hiện thực hóa toàn bộ khoản đầu tư và số việc làm được hứa hẹn.

Khoản đầu tư mới của Apple được đánh giá là đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để "tái định cư hoàn toàn" sản xuất tại Mỹ - điều Trump và chính quyền của ông từng nhiều lần thúc giục. Trước đó, ông từng đe dọa sẽ áp thuế ít nhất 25% nếu Apple không chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone về Mỹ.