Sếp Google Play: Các ứng dụng Việt Nam đang tập trung kiếm tiền hơn

Các ứng dụng Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành mới, khi nhà phát triển không còn chạy đua lượt tải mà chú trọng hơn đến bài toán doanh thu và vòng đời sản phẩm.

Các nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam đã ghi nhận doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng từ người dùng quốc tế qua nền tảng Google Play. Ảnh: TL.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, các studio Việt Nam đang tập trung khai thác nguồn thu thông qua các giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP) và phát triển những trò chơi có mức độ gắn kết cao hơn với người dùng.

Song song đó, nhiều công ty tận dụng thế mạnh về công nghệ di động để mở rộng sang các lĩnh vực ngoài game, từ ứng dụng AI, sức khỏe cho đến các tiện ích phục vụ đời sống số. Đây được xem là bước ngoặt chiến lược để các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam duy trì tăng trưởng dài hạn trong một thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh.

Động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế ứng dụng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia cho rằng các thị trường mới nổi như Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế ứng dụng toàn cầu.

“Có những thị trường cấp 1 với doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) rất cao. Nhưng chúng tôi nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng cực kỳ lớn ở các thị trường mới nổi như Việt Nam, khi người dùng ngày càng quen thuộc với thanh toán số và sẵn sàng chi tiêu cho các ứng dụng”, ông Aditya Swamy nói.

Theo lãnh đạo Google Play, việc nền tảng này hỗ trợ hơn 500 phương thức thanh toán trên toàn cầu đã góp phần đáng kể trong việc giảm rào cản chi tiêu, tạo điều kiện để các nhà phát triển tiếp cận người dùng dễ dàng hơn và mở rộng quy mô doanh thu.

Ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia chia sẻ tại một sự kiện ở Việt Nam năm 2025. Ảnh: Google.

Dữ liệu từ AppMagic cho thấy Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng doanh thu mảng game và ứng dụng, với mức tăng 65% theo năm - cao nhất khu vực. Năm 2024, các game và ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đạt hơn 6 tỷ lượt tải (tương đương gần 12.000 lượt tải mỗi phút), trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế.

Thông qua Google Play, các nhà phát triển Việt đã mang về hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu từ thị trường quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng 490.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất thiết bị (OEM).

“Việt Nam không chỉ là một ‘thị trường mới nổi’, mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng mà các nhà phát triển trong nước đạt được đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam”, ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, từng nhận định tại Google Apps Summit 2025 được tổ chức hồi tháng 11/2025.

Ông Marc Woo nhấn mạnh đó là lý do Google đã lần đầu tiên kết hợp 3 sự kiện lớn của khu vực gồm Playtime, Think Apps, và Apps Summit thành một hội nghị hợp nhất quy mô khu vực diễn ra 2 ngày tại Việt Nam.

Bước phát triển mới của các ứng dụng Việt Nam

Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt của nền kinh tế ứng dụng, theo ông Aditya Swamy, là sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu. Lần đầu tiên, doanh thu IAP của các ứng dụng không phải game đã vượt qua mảng game.

“Doanh thu của cả game và ứng dụng ngoài game đều đang tăng. Tuy nhiên, rõ ràng có rất nhiều điều mới mẻ đang diễn ra ở các ứng dụng phi trò chơi, từ ứng dụng hỗ trợ AI, sức khỏe - thể chất, cho đến các ứng dụng gia tăng năng suất và tiện ích. Người dùng đang sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những giá trị thiết thực này”, ông cho biết.

Theo ông, trước đây game thường là “cửa ngõ” giúp các nhà phát triển Việt tiếp cận thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ứng dụng Việt chỉ có thể thành công nếu làm game.

“Cơ hội ban đầu thường đến từ game, nên hầu hết cộng đồng nhà phát triển Việt Nam đều bắt đầu từ đó. Nhưng hiện nay, nhiều studio game đã chuyển sang làm ứng dụng phi trò chơi. Khi những danh mục mới được tạo ra, cơ hội mới cũng sẽ mở ra”, ông Aditya Swamy nói với Tri Thức - Znews, đồng thời nhấn mạnh nhiều ứng dụng AI đã tạo ra doanh thu hàng tỷ USD nhờ khai thác các tài sản trí tuệ (IP).

Tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, và Việt Nam đang đi đầu trong xu hướng này Ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia

Giám đốc điều hành Google Play cho rằng Việt Nam đã có những tựa game thành công như Flappy Bird hay Tiệm Phở Anh Hai. Tuy nhiên, để một sản phẩm sáng tạo thành công về mặt kinh tế, ông nhấn mạnh các nhà phát triển cần chuẩn bị tư duy chiến lược dài hạn và mô hình kinh doanh rõ ràng, đặc biệt khi ứng dụng nào cũng mong muốn vươn ra toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trí tuệ nhân tạo (AI) được ông Aditya Swamy xem là công cụ quan trọng. Và theo ông, điểm mạnh lớn nhất của các nhà phát triển Việt Nam nằm ở tinh thần học hỏi cao và sự sẵn sàng thử nghiệm với công nghệ mới, đặc biệt là AI.

“Tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, và Việt Nam đang đi đầu trong xu hướng này”, lãnh đạo Google Play khẳng định.

Còn từ góc độ nền tảng, khi được so sánh với App Store - hệ sinh thái đã duy trì tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây của Apple, ông Aditya Swamy cho biết Google Play không cạnh tranh theo hướng đối đầu.

“Mô hình kinh doanh của chúng tôi là nếu các nhà phát triển thành công, chúng tôi mới thành công. Vì vậy, điều quan trọng nhất là gắn bó chặt chẽ và lắng nghe phản hồi từ cộng đồng nhà phát triển”, ông chia sẻ.

Theo đó, Google Play theo đuổi hai mục tiêu là hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng giảm chi phí thông qua hệ sinh thái Android và tối đa hóa doanh thu thông qua các công cụ trên Play Store. AI cũng được ứng dụng để hỗ trợ nhà phát triển tối ưu mô tả ứng dụng, cá nhân hóa nội dung hiển thị nhằm tăng tỷ lệ tải và chuyển đổi.

Hiện, Play Store kết nối khoảng 2,5 tỷ người dùng tại 190 quốc gia. “Hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng Google AI, Gemini và Android Studio để tạo ra một ứng dụng, rồi đưa nó lên một nền tảng với hàng tỷ người dùng toàn cầu. Đó là cơ hội rất lớn cho các nhà phát triển Việt”, ông Aditya Swamy nói.