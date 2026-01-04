Ông chủ Google vừa có một năm 'đại thành công'

Cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - lội ngược dòng ấn tượng trong năm 2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở Phố Wall kể từ sau khủng hoảng tài chính 2009.

Alphabet dần tiến tới cột mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa thị trường. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ của Google - đã tăng vọt 65% trong năm 2025 lên mức 313 USD /cổ phiếu, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong nhóm các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD , theo Reuters.

Xếp sau đà tăng của Alphabet là các nhà sản xuất chip Broadcom và Nvidia, với mức tăng lần lượt là 49% và 39% trong năm.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông chủ Google

Để đạt được thành quả này, Alphabet và Google đã phải đối mặt và vượt qua làn sóng hoài nghi lớn từ giới đầu tư vào đầu năm.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dịch vụ như ChatGPT và Sora từ OpenAI đã làm dấy lên câu hỏi liệu “gã khổng lồ tìm kiếm” này có thể duy trì sự thống trị trong kỷ nguyên AI.

Với những lo ngại xoay quanh tương lai của ngành quảng cáo trực tuyến trong một thế giới của chatbot và trợ lý AI, mô hình kinh doanh cốt lõi của Google bị xem là mục tiêu có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn. Hệ quả là trong quý I/2025, cổ phiếu của Alphabet giảm tới 18%, đánh dấu giai đoạn tồi tệ nhất cho cổ phiếu này kể từ giữa năm 2022.

Tuy nhiên, bức tranh đã bắt đầu sáng dần từ quý II. Tháng 4/2025, công ty đã bổ nhiệm ông Josh Woodward, một nhân sự kỳ cựu để lãnh đạo ứng dụng Gemini - chatbot cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT.

Tháng 8/2025, nhóm của ông Woodward đã ra mắt tính năng tạo hình ảnh Nano Banana, cho phép người dùng biến các câu lệnh văn bản thành hình ảnh. Ảnh: Gemini.

Đội ngũ do ông Woodward lãnh đạo cho trình làng tính năng tạo hình ảnh Nano Banana, cho phép người dùng biến các câu lệnh văn bản thành hình ảnh, hồi tháng 8 năm ngoái.

Tính năng Nano Banana đã gây sốt ngay khi ra mắt và giúp ứng dụng Gemini nhanh chóng vượt mốc 5 tỷ hình ảnh được tạo ra, thậm chí soán ngôi ChatGPT trên bảng xếp hạng ứng dụng trong App Store của Apple.

Đội ngũ phát triển AI của Google tiếp tục được củng cố trong mùa Hè khi công ty chiêu mộ được ông Varun Mohan, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của công ty khởi nghiệp lập trình AI Windsurf cùng các kỹ sư cao cấp khác.

Trước đó, startup này từng đàm phán bán cho OpenAI với giá 3 tỷ USD nhưng bất thành. Cuối cùng, Google đã đồng ý chi 2,4 tỷ USD phí bản quyền và lương thưởng để chiêu mộ đội ngũ kỹ sư hàng đầu này.

Giữa lúc cuộc đua AI đang "nóng" lên, Google còn nhận được một "món quà" pháp lý quan trọng.

Dù bị kết luận là nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm Internet, vào tháng 9/2025, Thẩm phán Amit Mehta đã ra phán quyết bác bỏ các hình phạt nghiêm khắc nhất do Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất cho Alphabet.

Theo đó, công ty sẽ không phải thoái vốn khỏi trình duyệt Chrome và vẫn có thể tiếp tục trả hàng tỷ USD cho Apple để Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.

Đà tăng trưởng của Gemini là câu chuyện nổi bật nhất trong cuộc lội ngược dòng của Alphabet. Dù vẫn xếp sau ChatGPT về tổng lượng người dùng, Gemini đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi số liệu thị trường Similarweb, thị phần lưu lượng truy cập của ChatGPT trong mảng AI tạo sinh đã giảm từ 87% xuống còn 68% trong năm qua. Ngược lại, thị phần của Gemini đã tăng vọt từ khoảng 5% lên gần 18% trong cùng kỳ.

Google đang mở rộng đầu tư

Ngoài Gemini, các khoản đầu tư AI lên mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ tìm kiếm của Google đang cho thấy kết quả đáng chú ý. Dịch vụ AI Overviews (tính năng cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra ngay trong kết quả tìm kiếm) đang ngày càng cải thiện mức độ liên quan của câu trả lời, qua đó thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Giới phân tích kỳ vọng Google có thể tiếp tục tăng tốc doanh thu từ mảng tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo.

Waymo, trực thuộc tập đoàn Alphabet, tiếp tục dẫn đầu thị trường xe tự lái. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh mảng AI và dịch vụ tìm kiếm, các nhà phân tích cũng lưu ý sức mạnh của Google trong lĩnh vực điện toán đám mây, nơi tập đoàn đang cạnh tranh với Amazon Web Services của Amazon và Azure của Microsoft, cũng như vị thế dẫn đầu trong mảng xe tự lái thông qua công ty con Waymo.

Tuy nhiên, những thành công nêu trên đi kèm với kỳ vọng kết quả kinh doanh khổng lồ và chi phí đầu tư cực lớn. Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên tới 93 tỷ USD và con số này dự kiến tăng vọt lên hơn 114 tỷ USD vào năm 2026 theo The Tech Capital.

Giới phân tích cảnh báo nếu một khách hàng lớn như OpenAI cắt giảm chi tiêu, thị trường cổ phiếu AI nói chung có thể đối mặt với một giai đoạn tồi tệ.

Dù vậy, giới phân tích vẫn dự báo cổ phiếu Alphabet có thể tăng thêm gần 30% so với giá đóng cửa ngày 31/12.

Hiện, công ty đang tiến sát mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa thị trường, trở thành tấm gương tiêu biểu của nhóm truyền thông - dịch vụ truyền thông trong S&P 500.