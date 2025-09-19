Trung Quốc ‘cạch mặt’ Nvidia, ưu tiên chip nội địa

Trung Quốc tạm dừng mua chip AI Nvidia, thúc đẩy phát triển chip nội địa và dùng quyền tiếp cận thị trường làm đòn bẩy trong đàm phán công nghệ với Mỹ.

Nvidia gặp khó khi thâm nhập thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bắc Kinh được cho là đã ngừng mua chip AI của Nvidia, bao gồm các dòng H20 và RTX Pro 6000D, khiến hãng tạm thời mất quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, theo CNBC.

Động thái này được giới phân tích đánh giá là tín hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng tự tin vào năng lực sản xuất chip AI nội địa, đồng thời muốn tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trước đó, Nvidia từng được phép tiếp tục xuất khẩu GPU H20 cho Trung Quốc, đồng thời giới thiệu RTX Pro dành riêng cho các nhà máy thông minh trong lĩnh vực logistics. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý Trung Quốc gần đây yêu cầu tạm dừng mua H20 để xem xét vấn đề an ninh quốc gia, và sau đó mở rộng lệnh cấm sang dòng chip RTX Pro 6000D. Một cuộc điều tra sơ bộ cũng cho rằng Nvidia có khả năng vi phạm luật chống độc quyền, khiến công ty tiếp tục chịu áp lực từ cơ quan quản lý.

Các nhà sản xuất chip nội địa của Trung Quốc, như Huawei, Alibaba và Baidu, đang đẩy mạnh phát triển chip AI riêng. Huawei mới đây cũng giới thiệu hạ tầng CloudMatrix sử dụng chip Ascend. Dù hiệu năng mỗi chip chỉ bằng khoảng một phần ba so với chip Nvidia, hiệu quả cạnh tranh của sản phẩm này nằm ở khả năng sản xuất và kết nối số lượng chip lớn.

DeepSeek và các startup khác cũng hướng tới sử dụng chip nội địa trong các mô hình AI mới. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc vẫn chưa đủ năng lực sản xuất quy mô lớn và hiệu năng tổng thể để hoàn toàn thay thế Nvidia. “Việc cho rằng Trung Quốc có thể phát triển AI ở mức hiện tại chỉ với giải pháp nội địa dễ gây hiểu lầm không đáng có”, Ray Wang, Giám đốc nghiên cứu tại Futurum Group, nhận định.

Một số chuyên gia đánh giá Bắc Kinh đang tận dụng quyền tiếp cận thị trường chip để tăng đòn bẩy thương mại. AJ Kourabi, nhà phân tích tại SemiAnalysis, nhận xét: “Đây có thể là chiến thuật đàm phán trong chuỗi các cuộc thảo luận về thuế quan và công nghệ”. Động thái này trùng thời điểm Trung Quốc điều tra chống bán phá giá một số chip analog Mỹ, cho thấy nước này đang tích cực củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán công nghệ song phương.

Trong bối cảnh đó, Huawei hôm thứ Năm công bố các hệ thống điện toán mới cho AI sử dụng chip Ascend tự thiết kế, đồng thời gia tăng sức ép lên Nvidia. Huawei cho biết sẽ ra mắt “Atlas 950 SuperCluster” vào năm tới.

“Cuộc cạnh tranh đã rõ ràng và đang tăng tốc”, một phát ngôn viên Nvidia nói với CNBC. “Khách hàng sẽ chọn giải pháp công nghệ tốt nhất để chạy các ứng dụng thương mại phổ biến và các mô hình mã nguồn mở".

Huawei dự kiến ra mắt 3 phiên bản chip Ascend mới đến năm 2028, với mục tiêu tăng gấp đôi khả năng tính toán mỗi năm. SuperCluster Atlas 950 mới sẽ sử dụng hơn 500.000 chip, trong khi phiên bản Atlas 960 dự kiến 2027 sẽ có hơn 1 triệu chip. Huawei khẳng định Atlas 950 sẽ mạnh nhất thế giới về khả năng tính toán.

Eric Xu, Phó chủ tịch Huawei, cho biết hệ thống này mạnh gấp 6,7 lần NVL144 của Nvidia và vượt 1,3 lần siêu máy tính xAI Colossus của Elon Musk. George Chen, đối tác The Asia Group, nhận định: “Huawei có thể thổi phồng một số con số, nhưng tham vọng trở thành nhà lãnh đạo AI toàn cầu của Trung Quốc không thể xem nhẹ”. Trước đó, hệ thống CloudMatrix của Huawei từng vượt hiệu năng một số hệ thống Nvidia nhờ kết nối nhiều chip, dù mỗi chip chỉ đạt khoảng 1/3 hiệu năng Nvidia.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 2% sau khi Financial Times đưa tin Trung Quốc yêu cầu các công ty ngừng thử nghiệm và đặt hàng chip RTX Pro 6000D, đồng thời mở rộng điều tra hành vi độc quyền.

CEO Jensen Huang bày tỏ “thất vọng” nhưng từng mô tả Huawei là “đối thủ đáng gờm”.