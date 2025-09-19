Ông Trump nói 'rất gần' thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9 nhằm hoàn tất thỏa thuận cho phép ứng dụng TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump dự kiến điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9. Ảnh: Reuters.

Cuộc điện đàm hé lộ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp trực tiếp để đạt được thỏa thuận cuối cùng, qua đó chấm dứt cuộc chiến thương mại cũng như làm rõ định hướng quan hệ giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới, theo hãng AP.

Đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng cũng như áp mức thuế cao ngất đối với Trung Quốc.

Chưa dừng lại, động thái này còn kéo theo các biện pháp trả đũa khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Trump bày tỏ Mỹ sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, đặc biệt liên quan đến TikTok - ứng dụng đang đối diện nguy cơ bị cấm ở Mỹ trừ khi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc thoái vốn.

Vào tháng 6, hai nhà lãnh đạo từng trao đổi nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Đây là nguyên liệu quan trọng trong nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.

"Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập vào ngày 19/9, liên quan đến TikTok và cả vấn đề thương mại. Chúng tôi đang tiến rất gần tới thỏa thuận về tất cả các vấn đề", ông Trump nói.

Ông cũng cho biết quan hệ của ông với Trung Quốc "rất tốt" nhưng lưu ý rằng chiến tranh Nga - Ukraine có thể kết thúc nếu các nước châu Âu áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không xác nhận cuộc gọi cũng như bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh rằng ngoại giao giữa các nguyên thủ quốc gia đóng vai trò "không thể thay thế" trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ.

Sau cuộc gặp thương mại Mỹ - Trung hồi đầu tuần tại Madrid (Tây Ban Nha), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận khung về vấn đề sở hữu TikTok, nhiều khả năng ông Trump cùng ông Tập sẽ hoàn tất thỏa thuận vào ngày 19/9.

Trước đó, ông Trump nhiều lần kéo dài thời hạn yêu cầu tách TikTok khỏi công ty mẹ ByteDance.

Đây là điều kiện để ứng dụng tiếp tục hoạt động tại Mỹ, theo một đạo luật được thông qua năm ngoái nhằm giải quyết mối lo ngại về bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia.

Các quan chức Mỹ lo ngại về nguồn gốc và cơ cấu sở hữu của ByteDance, đồng thời chỉ ra các luật của Trung Quốc buộc doanh nghiệp trong nước phải cung cấp dữ liệu khi chính quyền yêu cầu.

Ngày 15/9, phía Trung Quốc cho biết hai bên đã đồng thuận về việc cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả thuật toán, cũng như nhất trí giao cho một đối tác phụ trách xử lý dữ liệu người dùng và an ninh nội dung tại Mỹ.