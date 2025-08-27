Amazon muốn cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam

Amazon đang tìm cơ hội cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao tại Việt Nam thông qua việc xin giấy phép thí điểm.

Ngày 26/8, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long, ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper - dẫn đầu đoàn công tác Tập đoàn Amazon - khẳng định Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Chia sẻ về dự án Kuiper, ông Gonzalo de Dios cho biết đây là sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), có thể góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Cụ thể, tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp. Dịch vụ có độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Ông Gonzalo de Dios làm việc với Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long. Ảnh: MST.

Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam ở TP.HCM.

Đồng thời, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Ông Gonzalo de Dios cho rằng dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và mục tiêu phủ sóng Internet toàn quốc đến năm 2030.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao tiến triển của dự án Kuiper. Ông nhấn mạnh công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng số, giúp phổ cập Internet tốc độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mục tiêu phủ sóng toàn quốc đến năm 2030.

Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng đồng tình rằng dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và nhu cầu chuyển đổi số tại Việt Nam, giúp người dân, đặc biệt ở vùng xa, tiếp cận dịch vụ số, thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với dự án để giải quyết các vướng mắc kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu trong tháng 9, Bộ có thể trình Thủ tướng hồ sơ thí điểm.

Vào tháng 4, nhà cung cấp SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng nhận giấy phép triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Hiện, SpaceX đang trong quá trình thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Sau khi có pháp nhân, doanh nghiệp sẽ xin cấp phép từ Cục Viễn thông trước khi có thể cung cấp dịch vụ.

Cả Kuiper và Starlink đều có mục tiêu chung là cung cấp Internet vệ tinh băng rộng tốc độ cao, chủ yếu cho người dân ở khu vực hẻo lánh.

Tuy nhiên, Starlink đã sở hữu hàng nghìn vệ tinh hoạt động với hàng triệu người dùng, trong khi Kuiper mới phóng hơn 100 vệ tinh và chưa cung cấp cho người dùng cuối. Dự kiến, dịch vụ Internet của Amazon được triển khai tới khách hàng cuối năm 2025.