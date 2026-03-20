Bộ trưởng kêu gọi doanh nghiệp giảm giá vật tư, hỗ trợ người sản xuất

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trong thư, Bộ trưởng cho biết năm 2025 ngành nông nghiệp và môi trường đã bứt phá với tăng trưởng 3,78%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục, đạt 70,09 tỷ USD , vượt mục tiêu đề ra ( 65 tỷ USD ).

Bước sang năm 2026, ngành đứng trước những cơ hội lớn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ như làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng cao, trực tiếp tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và logistics để bảo vệ người sản xuất, duy trì chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn nhằm duy trì sản xuất, tăng cường và quản lý có hiệu quả nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khoáng sản để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu toàn ngành năm 2026.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng tập trung phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động, linh hoạt ứng phó với sự biến động của môi trường kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất trong thời điểm hiện nay trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Bộ trưởng kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...), doanh nghiệp logistics giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Các doanh nghiệp duy trì ổn định việc thu mua nông sản, tăng cường mua trữ, chế biến trong những thời điểm chính vụ thu hoạch để tránh tình trạng "được mùa mất giá", giúp người nông dân yên tâm sản xuất và qua đó duy trì ổn định nguồn cung nguyên liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết chuỗi và tiêu thụ nội địa, ưu tiên phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững, bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và nông dân. Trong bối cảnh logistics quốc tế khó khăn, Bộ đề nghị doanh nghiệp chú trọng hơn nữa thị trường nội địa, đồng thời linh hoạt điều chỉnh đơn hàng xuất khẩu để thích ứng với tình hình mới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường bằng cách tích cực tìm kiếm, mở rộng thị phần tại các nước tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, châu Phi và châu Mỹ Latinh để bù đắp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến nghị tiếp tục tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết để mở rộng thị phần, cũng như tăng cường tham gia hội chợ, kết nối giao thương trực tuyến và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

"Thách thức từ xung đột Trung Đông là khó khăn chung, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và sức sáng tạo của ngành. Tôi tin tưởng sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ biến thách thức thành cơ hội", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.