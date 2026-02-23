Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức

  • Thứ hai, 23/2/2026 05:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và chúc Tết Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ghi nhận kết quả lãi kỷ lục và định hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Gialai.gov.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp tiêu biểu tại khu vực phía Tây tỉnh.

Trong đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG). Tại buổi gặp, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG - cho biết năm 2025 đánh dấu bước phục hồi rõ nét khi doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài và ghi nhận lợi nhuận khoảng 2.250 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm trước và là kết quả kỷ lục của tập đoàn này.

Giai đoạn tới, công ty cho biết sẽ tập trung đầu tư vào nông nghiệp bền vững với trọng tâm đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu, ứng dụng tuần hoàn và ổn định quy mô sản xuất.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn ghi nhận định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu của Hoàng Anh Gia Lai. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao hoạt động đào tạo bóng đá trẻ và đề xuất doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các tour du lịch kết hợp tham quan, trải nghiệm đào tạo bóng đá trẻ, tạo sản phẩm đặc thù của doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, phát triển ổn định và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ngoài Hoàng Anh Gia Lai, đoàn công tác cũng đến thăm các đơn vị quân đội như Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 và một số doanh nghiệp trên địa bàn gồm Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh.

Theo báo cáo tài chính, năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kết quả này giúp công ty của bầu Đức xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn một thập kỷ chật vật tái cấu trúc, đồng thời bắt đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến cuối năm 2025, khoản mục này của công ty đạt hơn 1.395 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 26.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cuối năm 2024. Nợ phải trả ở mức 12.700 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 14.200 tỷ đồng.

Hiện Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu khoảng 30.000 ha đất nông nghiệp, đã trồng 7.000 ha chuối, 2.000 ha sầu riêng; riêng năm 2025 công ty đã trồng thêm 1.500 ha dâu tằm và 3.500 ha cà phê.

Trên nền tảng quỹ đất và cơ cấu cây trồng này, Chủ tịch HAGL cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

Song song đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến nâng diện tích cà phê lên 10.000 ha trong năm 2026 và tiếp tục trồng thêm 10.000 ha trong năm 2027, đưa tổng diện tích cà phê lên 20.000 ha, đồng thời từng bước mở rộng thêm quỹ đất nông nghiệp.

Theo bầu Đức, lợi nhuận giai đoạn 2027-2028 được kỳ vọng tăng mạnh so với năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.

Liên Phạm

