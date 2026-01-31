Với khoản lãi sau thuế 2.243 tỷ đồng trong năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn 10 năm tái cấu trúc và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức báo lãi cao nhất lịch sử. Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt 1.838 tỷ đồng , tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp ghi nhận sụt giảm do giá vốn tăng mạnh.

Dù vậy, sau khi khấu trừ chi phí, HAGL vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV lên tới 931 tỷ đồng , gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tài chính trong kỳ tăng hơn 1.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ khoản lãi trái phiếu được miễn giảm.

Lũy kế cả năm 2025, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng , tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ và là mức cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kết quả này giúp HAGL xóa toàn bộ lỗ lũy kế sau hơn một thập kỷ chật vật tái cấu trúc, đồng thời bắt đầu ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến cuối năm 2025, khoản mục này đạt hơn 1.395 tỷ đồng .

HOÀNG ANH GIA LAI LÃI KỶ LỤC Kết quả kinh doanh theo năm của Hoàng Anh Gia Lai. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 5388 2075 3177 2097 5111 6442 5783 7441 Lãi ròng

6 -1809 -2383 128 1125 1782 1060 2243

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 26.892 tỷ đồng . Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 680 tỷ đồng , tăng hơn 4 lần so với cuối năm 2024. Nợ phải trả ở mức 12.708 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu đạt 14.185 tỷ đồng .

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, Chủ tịch HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - mới đây gây chú ý khi công bố kế hoạch thưởng khoảng 160 căn hộ cho cán bộ, nhân viên đã gắn bó với doanh nghiệp từ giai đoạn đứng trước nguy cơ phá sản đến nay. Theo ông Đức, mỗi căn hộ có giá trị dao động từ 2,5 đến 8 tỷ đồng , tùy theo mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Ngoài ra, người lao động đủ điều kiện còn có thể được hưởng các chính sách đãi ngộ khác, gồm chương trình ESOP với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 tỷ đồng .

Điều kiện áp dụng là người lao động phải làm việc liên tục tại HAGL từ ngày 30/5/2016 - thời điểm doanh nghiệp rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng - cho đến nay.

Các căn hộ dùng để tri ân cán bộ, nhân viên thuộc dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, tọa lạc tại phường Pleiku, ngay sát khách sạn Mường Thanh. Theo bầu Đức, đây sẽ là dự án bất động sản cuối cùng của HAGL. Sau dự án này, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện HAGL đang sở hữu khoảng 30.000 ha đất nông nghiệp, đã trồng 7.000 ha chuối, 2.000 ha sầu riêng; riêng năm 2025 trồng thêm 1.500 ha dâu tằm và 3.500 ha cà phê.

Trên nền tảng quỹ đất và cơ cấu cây trồng này, Chủ tịch HAGL cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

Song song đó, HAGL dự kiến nâng diện tích cà phê lên 10.000 ha trong năm 2026 và tiếp tục trồng thêm 10.000 ha trong năm 2027, đưa tổng diện tích cà phê lên 20.000 ha, đồng thời từng bước mở rộng thêm quỹ đất nông nghiệp.

Theo bầu Đức, lợi nhuận giai đoạn 2027-2028 được kỳ vọng tăng mạnh so với năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2030.