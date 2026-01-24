Bầu Đức vừa trả thêm 700 tỷ đồng tiền nợ

HAGL vừa thanh toán 700 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu phát hành năm 2016. Chủ nợ của lô trái phiếu này là DATC - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Việc trả nợ được thực hiện ngay sau khi HAGL hoàn tất bán toàn bộ 91,4 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung cả gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 (Trái phiếu phát hành năm 2016 - Nhóm A).

Cụ thể, ngày 23/1, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch đã chi tổng cộng 700 tỷ đồng , bao gồm 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cho lô trái phiếu này.

Theo công bố, khoản nợ trên có thời hạn thanh toán theo kế hoạch là 30/12/2025. Việc chi trả thực tế diễn ra chậm khoảng 3 tuần so với mốc thời gian trên. Hoàng Anh Gia Lai cho biết nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp cần thêm thời gian để đàm phán và thống nhất các điều khoản với nhà đầu tư.

Đáng chú ý, việc trả nợ được thực hiện ngay sau khi Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất bán toàn bộ 91,4 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Giao dịch diễn ra trong giai đoạn từ ngày 12/1 đến 16/1, qua đó mang về cho doanh nghiệp khoảng 600 tỷ đồng .

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016, thời điểm Hoàng Anh Gia Lai đang đối mặt với gánh nặng tài chính lớn, khi tổng dư nợ vay lên tới khoảng 36.000 tỷ đồng và doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất cân đối thanh khoản. Trái phiếu do Ngân hàng BIDV phát hành và nắm giữ trước đó.

Đến cuối năm 2025, BIDV đã chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ liên quan đến lô trái phiếu này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - chi nhánh TP.HCM, theo Hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12. DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt, 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, được giao xử lý các khoản nợ tồn đọng, tài sản không sử dụng được, vật tư ứ đọng và các tài sản kém chất lượng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, DATC đã có văn bản đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin, đồng thời triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, tính đến cuối ngày 23/1, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng . Bên cạnh đó, số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn tồn đọng là 1.577 tỷ đồng .

Về tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chủ lực mang về hơn 4.400 tỷ đồng , trong khi doanh thu bán hàng hóa đạt trên 1.000 tỷ đồng . Nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và chi phí được kiểm soát, doanh nghiệp của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng , hoàn thành 87% kế hoạch năm.