Bầu Đức tặng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân sự gắn bó từ thời 'sinh tử'

  • Chủ nhật, 18/1/2026 10:00 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Bầu Đức gây chú ý khi công bố kế hoạch thưởng khoảng 160 căn hộ tiền tỷ cho cán bộ, nhân viên đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai kể từ giai đoạn đứng trước nguy cơ phá sản đến nay.

Hoàng Anh Gia Lai có kế hoạch tri ân nhân sự đã đồng hành cùng doanh nghiệp thời khó khăn. Ảnh: HAG.

Trong chuyến tham quan doanh nghiệp và nhà máy kéo sợi tơ tằm của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) dành cho báo chí mới đây, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch tri ân đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn nhất, khi Hoàng Anh Gia Lai đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo đó, bầu Đức cho biết công ty dự kiến tặng 160 căn hộ cho cán bộ, nhân viên đủ điều kiện, với giá trị dao động 2,5-8 tỷ đồng/căn hộ tùy theo mức độ đóng góp.

Bên cạnh đó, người lao động còn có thể được hưởng các chính sách đãi ngộ khác, bao gồm chương trình ESOP với tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng và cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 tỷ đồng.

Điều kiện để được nhận các phần thưởng này là người lao động phải gắn bó và cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai liên tục từ ngày 30/5/2016 - thời điểm doanh nghiệp rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng - cho đến nay.

Các căn hộ dùng để tri ân cán bộ, nhân viên nằm trong dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, dự kiến được động thổ vào ngày 18/1. Dự án tọa lạc tại phường Pleiku, ngay sát khách sạn Mường Thanh.

“Đây là dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai. Công ty đã có sẵn đầy đủ các điều kiện để triển khai. Sau dự án này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập trung hoàn toàn vào nông nghiệp”, bầu Đức khẳng định.

Dự án Phù Đổng có quy mô gồm một khối chung cư phức hợp cao 25 tầng và khu nhà phố thương mại cao 3,5 tầng, được xây dựng trên quỹ đất sạch gần 7.000 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 400 tỷ đồng. Theo bầu Đức, doanh nghiệp đã sẵn sàng về nguồn lực tài chính để khởi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Đáng chú ý, căn hộ được đứng tên trực tiếp trên sổ hồng của người nhận thưởng nhưng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm. Đây được xem là cách Hoàng Anh Gia Lai vừa ghi nhận đóng góp của nhân sự chủ chốt, vừa giữ chân đội ngũ tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Theo bầu Đức, chính những cán bộ, nhân viên này là lực lượng đã “cứu” khối tài sản trị giá khoảng 27.000 tỷ đồng của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn khó khăn nhất, giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khủng hoảng và tái cấu trúc thành công.

