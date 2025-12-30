Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ diện chủ nợ lớn của Hoàng Anh Gia Lai

  • Thứ ba, 30/12/2025 21:37 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Hoàng Anh Gia Lai vừa thông báo thay đổi trái chủ lô trái phiếu phát hành năm 2016, khi toàn bộ khoản nợ do BIDV nắm giữ chuyển nhượng sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016. Theo đó, Ngân hàng BIDV đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - Chi nhánh TP.HCM. Giao dịch được thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12.

Đối tượng chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai phát hành năm 2016 thuộc nhóm A, được định danh với mã HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026, tức chỉ còn khoảng một năm nữa đến thời điểm tất toán.

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 3.876 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất phát hành được xác định ở mức 9,7%/năm, với kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực ngày 29/12, BIDV không còn nắm giữ lô trái phiếu nói trên. Thay vào đó, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, doanh nghiệp mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin và triển khai các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC), tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. DATC được giao xử lý các khoản nợ tồn đọng, tài sản không sử dụng được, vật tư ứ đọng và các tài sản kém chất lượng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chủ lực mang về hơn 4.400 tỷ đồng, trong khi doanh thu bán hàng hóa đạt trên 1.000 tỷ đồng. Nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và chi phí được kiểm soát, doanh nghiệp của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch năm.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Bầu Đức 'âm thầm' đổi lại logo Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai vừa gỡ bỏ bộ nhận diện vàng - nâu gắn với LPBank để quay về logo truyền thống đã gắn bó gần 3 thập kỷ.

11:14 9/12/2025

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và Novaland 'dắt tay nhau' tăng trần

NVL và HAG đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm kéo VN-Index hồi phục trong phiên 14/11, giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau nửa đầu ngày chìm trong bi quan.

17:02 14/11/2025

Bầu Đức sắp có thêm 2 công ty niêm yết

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức dự kiến đưa 2 công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp là Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lần lượt niêm yết vào 2026 và 2027.

16:43 29/10/2025

Hồng Nhung

Bau Duc noi ly do quay lai lam bat dong san hinh anh

Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản

18:45 18/10/2025 18:45 18/10/2025

0

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai quay lại bất động sản sau khi phát hiện mảnh đất bỏ trống nhiều năm, đồng thời mong muốn đóng góp cho địa phương sau khi sáp nhập.

Co phieu Hoang Anh Gia Lai 'tim tran' hinh anh

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai 'tím trần'

16:36 29/10/2025 16:36 29/10/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 29/10 với sắc xanh. Tâm điểm chú ý thuộc về cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai khi tăng kịch trần lên mức cao nhất trong nửa tháng.

Lo dien co dong lon tai cong ty bau Duc hinh anh

Lộ diện cổ đông lớn tại công ty bầu Đức

19:00 30/9/2025 19:00 30/9/2025

0

Công ty Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoàn tất hoán đổi khoản nợ hơn 720 tỷ đồng thành gần 60 triệu cổ phiếu HAG, qua đó trở thành cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai.

