Lộ diện chủ nợ lớn của Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai vừa thông báo thay đổi trái chủ lô trái phiếu phát hành năm 2016, khi toàn bộ khoản nợ do BIDV nắm giữ chuyển nhượng sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016. Theo đó, Ngân hàng BIDV đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - Chi nhánh TP.HCM. Giao dịch được thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12.

Đối tượng chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai phát hành năm 2016 thuộc nhóm A, được định danh với mã HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026, tức chỉ còn khoảng một năm nữa đến thời điểm tất toán.

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 3.876 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất phát hành được xác định ở mức 9,7%/năm, với kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực ngày 29/12, BIDV không còn nắm giữ lô trái phiếu nói trên. Thay vào đó, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, doanh nghiệp mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin và triển khai các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC), tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. DATC được giao xử lý các khoản nợ tồn đọng, tài sản không sử dụng được, vật tư ứ đọng và các tài sản kém chất lượng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chủ lực mang về hơn 4.400 tỷ đồng , trong khi doanh thu bán hàng hóa đạt trên 1.000 tỷ đồng . Nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và chi phí được kiểm soát, doanh nghiệp của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng , hoàn thành 87% kế hoạch năm.