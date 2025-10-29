Bầu Đức sắp có thêm 2 công ty niêm yết

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức dự kiến đưa 2 công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp là Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lần lượt niêm yết vào 2026 và 2027.

Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con trong những năm tới. Theo đó, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai dự kiến lên sàn vào năm 2026, còn CTCP Gia Súc Lơ Pang sẽ niêm yết vào năm 2027.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm của tập đoàn. Trong khi đó, Gia Súc Lơ Pang được thành lập năm 2020, chuyên chăn nuôi heo và phát triển cây trồng, sở hữu quỹ đất nông nghiệp lớn, cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho toàn hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện, hai doanh nghiệp này đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và chuẩn bị lộ trình niêm yết theo thực tế. Ban tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai được giao trực tiếp chỉ đạo, phối hợp và báo cáo tiến độ cho Hội đồng quản trị.

Song song kế hoạch niêm yết, tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) còn mở rộng đầu tư nông nghiệp, hướng tới mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 5.000 tỷ đồng năm 2028.

Trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất 2.000 ha cà phê Arabica và quyết định trồng thêm 1.000 ha, nâng tổng diện tích cà phê lên 3.000 ha vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ mở rộng lên 10.000 ha, trong đó 70% là Arabica và 30% Robusta.

Đối với sầu riêng, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến trồng thêm 1.000 ha trong giai đoạn 2026-2027, nâng tổng quy mô lên 3.000 ha.

Cùng với đó, công ty sẽ đầu tư hai nhà máy chế biến cà phê tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (700 tấn/ngày), 3 nhà máy chế biến sầu riêng, cùng hệ thống kho lạnh 20.000 m2 phục vụ cấp đông và xuất khẩu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng , tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, trái cây tiếp tục là nguồn thu chính với hơn 4.400 tỷ đồng , còn doanh thu bán hàng hóa đạt hơn 1.000 tỷ đồng .

Nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát, doanh nghiệp của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng , hoàn thành 87% kế hoạch năm.