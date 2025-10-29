Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bầu Đức sắp có thêm 2 công ty niêm yết

  • Thứ tư, 29/10/2025 16:43 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức dự kiến đưa 2 công ty con trong lĩnh vực nông nghiệp là Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang lần lượt niêm yết vào 2026 và 2027.

Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Gia Súc Lơ Pang đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con trong những năm tới. Theo đó, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai dự kiến lên sàn vào năm 2026, còn CTCP Gia Súc Lơ Pang sẽ niêm yết vào năm 2027.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm của tập đoàn. Trong khi đó, Gia Súc Lơ Pang được thành lập năm 2020, chuyên chăn nuôi heo và phát triển cây trồng, sở hữu quỹ đất nông nghiệp lớn, cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho toàn hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện, hai doanh nghiệp này đang trong quá trình tìm kiếm đơn vị tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và chuẩn bị lộ trình niêm yết theo thực tế. Ban tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai được giao trực tiếp chỉ đạo, phối hợp và báo cáo tiến độ cho Hội đồng quản trị.

Song song kế hoạch niêm yết, tập đoàn của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) còn mở rộng đầu tư nông nghiệp, hướng tới mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 5.000 tỷ đồng năm 2028.

Trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất 2.000 ha cà phê Arabica và quyết định trồng thêm 1.000 ha, nâng tổng diện tích cà phê lên 3.000 ha vào cuối năm 2025. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ mở rộng lên 10.000 ha, trong đó 70% là Arabica và 30% Robusta.

Đối với sầu riêng, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến trồng thêm 1.000 ha trong giai đoạn 2026-2027, nâng tổng quy mô lên 3.000 ha.

Cùng với đó, công ty sẽ đầu tư hai nhà máy chế biến cà phê tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (700 tấn/ngày), 3 nhà máy chế biến sầu riêng, cùng hệ thống kho lạnh 20.000 m2 phục vụ cấp đông và xuất khẩu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, trái cây tiếp tục là nguồn thu chính với hơn 4.400 tỷ đồng, còn doanh thu bán hàng hóa đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí được kiểm soát, doanh nghiệp của bầu Đức đạt lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch năm.

Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai quay lại bất động sản sau khi phát hiện mảnh đất bỏ trống nhiều năm, đồng thời mong muốn đóng góp cho địa phương sau khi sáp nhập.

18:45 18/10/2025

Lộ diện cổ đông lớn tại công ty bầu Đức

Công ty Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoàn tất hoán đổi khoản nợ hơn 720 tỷ đồng thành gần 60 triệu cổ phiếu HAG, qua đó trở thành cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai.

19:00 30/9/2025

Công ty bầu Đức vừa xóa được khoản nợ hơn 2.500 tỷ

Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 12.675 tỷ đồng.

11:20 27/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

hoàng anh gia lai Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đoàn nguyên đức bầu đức hag

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

    Website

Đọc tiếp

'Dua gia vang, bat dong san ve dung gia tri' hinh anh

'Đưa giá vàng, bất động sản về đúng giá trị'

2 giờ trước 18:13 29/10/2025

0

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị xử lý bất cập trên thị trường vàng và bất động sản, đưa hai lĩnh vực này về đúng giá trị để củng cố niềm tin vào đồng tiền Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý