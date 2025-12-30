Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Reuters: Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn niêm yết ở Hong Kong

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:40 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

GSM - công ty vận hành hãng taxi điện Xanh SM thuộc Vingroup - đang lên kế hoạch IPO tại Hong Kong (Trung Quốc), với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Ảnh: GSM.

Theo Reuters, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) - doanh nghiệp vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM thuộc hệ sinh thái Vingroup - đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

Hiện kế hoạch IPO vẫn còn sơ bộ và có thể bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, nếu thực hiện, đây có thể là đợt IPO đầu tiên của một công ty Việt Nam tại Hong Kong và là lần niêm yết quốc tế thứ hai của Vingroup, sau VinFast tại Nasdaq (Mỹ) năm 2023.

"Đã có ý kiến ​​tư vấn cho rằng mức định giá khoảng 20 tỷ USD", Vingroup chia sẻ với Reuters. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tham khảo nhiều quan điểm khác nhau. Mức định giá cuối cùng sẽ phụ thuộc đáng kể vào thời điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm niêm yết", tập đoàn lưu ý thêm.

Đáng chú ý, nếu đạt được mức định giá này, GSM có thể tiệm cận đối thủ Grab - với vốn hóa thị trường hiện khoảng 21 tỷ USD, theo dữ liệu của LSEG.

Trong khi đó, hai nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết mức định giá có thể dao động từ 2 đến 3 tỷ USD, một nguồn tin cho rằng GSM đang tìm cách huy động ít nhất 200 triệu USD.

GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn ban đầu 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Đến nay, Xanh SM đã xây dựng mạng lưới hoạt động ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, đồng thời mở rộng sang Lào, Indonesia và Philippines, với kế hoạch nghiên cứu thị trường Ấn Độ trong tương lai.

Gần đây, hãng tiếp tục bổ sung dịch vụ giao đồ ăn Xanh SM Ngon và gọi xe tải điện nội đô.

Giữa tháng 11 vừa qua, GSM công bố tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD quy đổi).

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

