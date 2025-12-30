Reuters: Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn niêm yết ở Hong Kong

GSM - công ty vận hành hãng taxi điện Xanh SM thuộc Vingroup - đang lên kế hoạch IPO tại Hong Kong (Trung Quốc), với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Ảnh: GSM.

Theo Reuters, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) - doanh nghiệp vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM thuộc hệ sinh thái Vingroup - đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

Hiện kế hoạch IPO vẫn còn sơ bộ và có thể bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, nếu thực hiện, đây có thể là đợt IPO đầu tiên của một công ty Việt Nam tại Hong Kong và là lần niêm yết quốc tế thứ hai của Vingroup, sau VinFast tại Nasdaq (Mỹ) năm 2023.

"Đã có ý kiến ​​tư vấn cho rằng mức định giá khoảng 20 tỷ USD ", Vingroup chia sẻ với Reuters. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tham khảo nhiều quan điểm khác nhau. Mức định giá cuối cùng sẽ phụ thuộc đáng kể vào thời điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm niêm yết", tập đoàn lưu ý thêm.

Đáng chú ý, nếu đạt được mức định giá này, GSM có thể tiệm cận đối thủ Grab - với vốn hóa thị trường hiện khoảng 21 tỷ USD , theo dữ liệu của LSEG.

Trong khi đó, hai nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết mức định giá có thể dao động từ 2 đến 3 tỷ USD , một nguồn tin cho rằng GSM đang tìm cách huy động ít nhất 200 triệu USD .

GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn ban đầu 3.000 tỷ đồng . Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Đến nay, Xanh SM đã xây dựng mạng lưới hoạt động ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, đồng thời mở rộng sang Lào, Indonesia và Philippines, với kế hoạch nghiên cứu thị trường Ấn Độ trong tương lai.

Gần đây, hãng tiếp tục bổ sung dịch vụ giao đồ ăn Xanh SM Ngon và gọi xe tải điện nội đô.

Giữa tháng 11 vừa qua, GSM công bố tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD quy đổi).