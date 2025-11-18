Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên gần 1 tỷ USD

  • Thứ ba, 18/11/2025 10:19 (GMT+7)
  • 17 phút trước

GSM công bố tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD quy đổi), tương đương mức tăng khoảng 39%.

GSM tăng vốn điều lệ lên 25.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM - của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ lên 25.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 39%.

GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn ban đầu 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Mới đây, hãng bổ sung dịch vụ giao đồ ăn Xanh SM Ngon.

Lần tăng vốn gần nhất của GSM là đầu năm nay khi hãng taxi công bố nâng vốn từ gần 12.732 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, tương đương hơn 700 triệu USD quy đổi.

Đợt điều chỉnh này của GSM cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng công bố tăng vốn.

Tháng 10/2025, VinEnergo cũng đã tăng vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Hay vào tháng 11, VinMetal - công ty sản xuất thép mới thành lập - đã tăng vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

VinSpeed - doanh nghiệp phụ trách mảng đường sắt tốc độ cao của Vingroup - cũng tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Trước đó, công ty này đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Ngoài ra, Vingroup cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu và dự kiến phát hành thêm 3,853 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1. Như vậy, vốn điều lệ Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên 77.335 tỷ đồng, tương ứng 7,73 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Thủy Tiên

