Công ty bầu Đức vừa xóa được khoản nợ hơn 2.500 tỷ

  • Thứ bảy, 27/9/2025 11:20 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 12.675 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ sang cổ phiếu và phân phối cho 6 chủ nợ. Ảnh: HAG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết về kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ.

Theo đó, doanh nghiệp hoàn tất phân phối 210 triệu cổ phiếu cho 6 chủ nợ trong đợt phát hành ngày 25/9, tương ứng giá trị hoán đổi 2.520 tỷ đồng. Thời điểm chuyển giao cổ phiếu dự kiến diễn ra trong tháng 10.

Giá phát hành được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 12.000:1, tức 12.000 đồng nợ sẽ được quy đổi thành 1 cổ phiếu HAG mới. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Sau giao dịch, vốn điều lệ HAGL tăng từ gần 10.574,7 tỷ đồng lên gần 12.674,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng công bố danh sách chủ nợ nhận phân bổ cổ phiếu, gồm một tổ chức và 5 cá nhân.

Trong đó, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt được phân phối hơn 60,06 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 720,72 tỷ đồng. Các cá nhân còn lại gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu), ông Hồ Phúc Trường (49,9 triệu), ông Nguyễn Đức Trung (49,9 triệu), ông Phan Công Danh (5 triệu) và ông Nguyễn Anh Thảo (5 triệu). Nhóm này sau hoán đổi sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ HAGL.

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ diễn ra trong bối cảnh công ty đang chịu sức ép lớn từ nợ vay. Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 30/6 cho thấy tổng nợ phải trả của HAGL ở mức 15.630 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm tới 9.320 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay riêng trong 6 tháng đầu năm đã lên tới 360 tỷ đồng, bình quân khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày. Đợt hoán đổi này vì vậy được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng chi phí tài chính cho doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Cổ phiếu HAGL xuất hiện giao dịch 'cá mập' liên quan con trai bầu Đức

Cổ phiếu HAG ghi nhận giao dịch thỏa thuận 25 triệu đơn vị, trùng khớp đăng ký mua vào trước đó của ông Đoàn Hoàng Nam - con trai kín tiếng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

09:53 19/8/2025

Công ty bầu Đức bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định. Tính đến cuối quý II, quy mô nợ vay của HAGL đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 34%.

14:49 7/8/2025

Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam sắp IPO

VPS dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 16.500 tỷ đồng thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, đồng thời chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên HoSE sau IPO.

10:01 25/9/2025

Minh Khánh

  • Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức

    Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức, sinh ra tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Bầu Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá, từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ông là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2008. Năm 2011, ông được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.

    Bạn có biết: Đoàn Nguyên Đức là người Việt Nam đầu tiên có máy bay riêng (2008). Ông đã mời đại tá anh hùng không quân về hưu Nguyễn Thành Trung về lái máy bay cho mình.

    • Năm sinh: 1962
    • Tài sản: 52.000 tỷ đồng (2016)
    • Vợ: Hoàng Thị Ngọc Bích
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

    Tiền thân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là xí nghiệp kinh doanh gỗ, hàng nông sản Hoàng Anh Pleiku. Từ năm 2006 công ty chuyển sang kinh doanh đa ngành nghề gồm cao su, lâm nghiệp, thủy điện, bất động sản... Hiện công ty định hướng phát triển thành tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam với quỹ đất trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Đoàn Nguyên Đức
    • Mã cổ phiếu: HAG

Dong cua 4 san bay do bao Bualoi hinh anh

Đóng cửa 4 sân bay do bão Bualoi

32 phút trước 20:22 27/9/2025

0

Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

