Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản

Bầu Đức cho biết Hoàng Anh Gia Lai quay lại bất động sản sau khi phát hiện mảnh đất bỏ trống nhiều năm, đồng thời mong muốn đóng góp cho địa phương sau khi sáp nhập.

Bầu Đức thừa nhận việc công bố dự án bất động sản gần đây khiến ông cảm thấy "không đúng" như đã hứa với cổ đông. Ảnh: HAG.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025 hồi tháng 9, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cho 69 dự án với tổng vốn 119.700 tỷ đồng . Trong số này có dự án bất động sản của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) với quy mô 400 tỷ đồng .

Theo đó, HAGL sẽ triển khai Khu phức hợp Phù Đổng, gồm khối chung cư 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, trên diện tích gần 7.000 m2 đất tại phường Pleiku, sát Khách sạn Mường Thanh Grand.

Việc Hoàng Anh Gia Lai trở lại thị trường bất động sản gây chú ý, bởi trước đây ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL đã nhiều lần khẳng định "không bao giờ quay lại làm bất động sản".

Lý giải về quyết định này trên Báo Thanh Niên, bầu Đức cho biết khu đất xây dựng dự án là tài sản của công ty từ 15 năm trước, giai đoạn ông còn trong thời kỳ "hoàng kim".

"Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nghĩ tới. Nếu nhớ ra, có khi cũng đã bán trả nợ rồi", ông nói.

Bầu Đức thừa nhận việc công bố dự án bất động sản gần đây khiến ông cảm thấy "không đúng" như đã hứa với cổ đông. Tuy nhiên, dự án xuất hiện một cách "hữu duyên" khi ông tình cờ phát hiện công ty còn mảnh đất bỏ trống.

Theo ông, việc triển khai dự án nhà ở quy mô nhỏ không khó, đồng thời bản thân ông cũng muốn đóng góp cho địa phương mới sáp nhập.

"Tất cả chỉ có vậy và tôi không có ý mở rộng ra các mảng khác. Tôi đã vấp một lần, giờ cũng có tuổi rồi, nếu trượt một lần nữa thì khó có cơ hội làm lại. HAGL sẽ chỉ xoay quanh trục nông nghiệp thôi", bầu Đức khẳng định.

Trên thực tế, HAGL đang tập trung mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp. Riêng tại Gia Lai, công ty đã phát triển hơn 3.000 ha chuối và 300 ha sầu riêng đạt chuẩn quốc tế.

Hệ thống trang trại chăn nuôi heo đạt công suất 500.000 con theo mô hình tuần hoàn khép kín, tận dụng chuối làm thức ăn. Từ năm 2025, bên cạnh việc mở rộng ở Lào và Campuchia, công ty cũng sẽ đầu tư trồng thêm 2.000 ha dâu tằm và 2.000 ha cà phê ngay tại tỉnh Gia Lai.

Ngoài dự án Phù Đổng, UBND tỉnh cũng ủng hộ đề xuất của HAGL về dự án Khu du lịch sinh thái - sân golf Nam Gia Lai. UBND tỉnh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương này, đồng thời cho biết dự án sẽ được xem xét, hướng dẫn lập và đề xuất sau khi Quy hoạch tỉnh điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.