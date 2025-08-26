Con trai bầu Đức rốt ráo tăng ảnh hưởng tại Hoàng Anh Gia Lai

Con trai bầu Đức vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, dự kiến nâng sở hữu lên gần 5%, ngay sau khi Hoàng Anh Gia Lai thoát diện cảnh báo cổ phiếu.

Nếu giao dịch mua vào thành công, con trai bầu Đức sẽ sở hữu 4,92% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - đã đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, để đưa tỷ lệ sở hữu dự kiến lên 4,92% vốn điều lệ (tương đương 52 triệu cổ phiếu). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 28/8 đến 12/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước đó, ngày 22/8, ông Nam đã trở thành cổ đông Hoàng Anh Gia Lai khi mua thành công 27 triệu cổ phiếu, tương đương nắm giữ 2,55% vốn doanh nghiệp với giá trị thương vụ khoảng 426 tỷ đồng .

Trong cùng thời gian 18-22/8 giao dịch của ông Nam, bầu Đức đã bán 25 triệu cổ phiếu HAG, ước tính thu về khoảng 381 tỷ đồng , giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 31% xuống còn 28,84% vốn doanh nghiệp, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Với khối lượng và thời gian giao dịch trùng khớp, nhiều khả năng đây là giao dịch nội bộ gia đình bầu Đức nhằm chuyển một phần cổ phần sang con trai. Đây cũng là lần đầu tiên con trai bầu Đức lộ diện.

Các giao dịch diễn ra đúng thời điểm cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/8, sau gần 3 năm bị giám sát do lỗ lũy kế. Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HAG cũng vừa lập đỉnh 10 năm với giá tăng kịch trần 17.200 đồng/cổ phiếu vào phiên 25/8. Đà tăng giá mạnh này tạo điều kiện thuận lợi để ông Nam gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Về hoạt động kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận ròng gần 834 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm - tăng 74% so với cùng kỳ, đồng thời xóa sạch lỗ lũy kế, chuyển sang lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tính đến ngày 30/6.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2025 của Hoàng Anh Gia Lai vẫn lưu ý rủi ro hoạt động liên tục của doanh nghiệp, khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng hơn 2.767 tỷ đồng , kèm theo vi phạm một số cam kết trái phiếu. Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ tái cơ cấu nợ, thu hồi khoản cho vay, thanh lý tài sản và phát hành trái phiếu để xử lý tình trạng này.

Hiện tại, gia đình bầu Đức sở hữu tổng cộng 32,6% cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, ngoài ông Nam và bầu Đức, bà Đoàn Hoàng Anh - con gái bầu Đức - cũng nắm giữ khoảng 13 triệu cổ phiếu, tương đương 1,23% vốn; trong khi ông Đoàn Hoàng Nam Anh - con trai bầu Đức - hiện chưa nắm giữ cổ phần nào.