Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu

  • Thứ năm, 19/3/2026 11:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp.

Hà Nội yêu cầu bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: Chí Hùng.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Theo thông báo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND thành phố, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đã ban hành, đồng thời nâng cao năng lực dự báo, điều hành thị trường.

Trong đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế; chủ động tham mưu UBND thành phố các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trong mọi tình huống.

Khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu, trong đó xác định rõ các kịch bản ứng phó khi thị trường có biến động mạnh về nguồn cung và giá cả; đảm bảo nguồn xăng dầu cho các dự án, công trình xây dựng trọng điểm của thành phố đang trong giai đoạn thực hiện, các dịch vụ công ích: vận tải công cộng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, thao túng nguồn cung nhằm trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Chủ động tổng hợp, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương để có giải pháp điều tiết phù hợp.

Sở Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đối với thị trường và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động tham mưu UBND các giải pháp bình ổn thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ công ích chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động giá nhiên liệu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thuế Hà Nội tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sản lượng bán, hành vi găm hàng hoặc gian lận thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp pha trộn, kinh doanh xăng dầu không đảm bảo chất lượng.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường hoặc đưa tin sai sự thật gây bất ổn thị trường; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, báo cáo thành phố các trường hợp ngừng bán, hạn chế bán hoặc các dấu hiệu bất thường về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hà nội Hà Nội xăng dầu thuế chủ tịch

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

