Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Theo thông báo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND thành phố, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đã ban hành, đồng thời nâng cao năng lực dự báo, điều hành thị trường.

Trong đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế; chủ động tham mưu UBND thành phố các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trong mọi tình huống.

Khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu, trong đó xác định rõ các kịch bản ứng phó khi thị trường có biến động mạnh về nguồn cung và giá cả; đảm bảo nguồn xăng dầu cho các dự án, công trình xây dựng trọng điểm của thành phố đang trong giai đoạn thực hiện, các dịch vụ công ích: vận tải công cộng, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, thao túng nguồn cung nhằm trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Chủ động tổng hợp, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương để có giải pháp điều tiết phù hợp.

Sở Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đối với thị trường và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động tham mưu UBND các giải pháp bình ổn thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ công ích chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động giá nhiên liệu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thuế Hà Nội tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sản lượng bán, hành vi găm hàng hoặc gian lận thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp pha trộn, kinh doanh xăng dầu không đảm bảo chất lượng.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường hoặc đưa tin sai sự thật gây bất ổn thị trường; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, báo cáo thành phố các trường hợp ngừng bán, hạn chế bán hoặc các dấu hiệu bất thường về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.