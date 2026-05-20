Thủ Thiêm thành đại công trường

Loạt dự án từ trung tâm hành chính, metro, cầu đi bộ đến hạ tầng và bất động sản đang đồng loạt triển khai, đưa Thủ Thiêm tiến gần mục tiêu trở thành lõi phát triển mới của TP.HCM.

Trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ đang được khẩn trương thi công

UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group đã khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng vốn gần 29.600 tỷ đồng . Đây là lần đầu tiên TP.HCM xây dựng một khu hành chính - chính trị tập trung quy mô lớn. Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ 1.500-2.000 lượt người dân mỗi ngày thông qua hệ thống “một cửa”. Nếu hoàn thành đúng tiến độ giai đoạn 2026-2028, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành “trái tim” mới của TP.HCM.

Tuyến metro số 2 đưa Thủ Thiêm thành trung tâm kết nối

Song hành với trung tâm hành chính, hạ tầng giao thông cũng đang được đẩy nhanh để tạo nền tảng kết nối. TP.HCM đã phối hợp với Thaco triển khai tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Theo quy hoạch, tuyến metro này đi qua khu quảng trường và trung tâm hành chính mới, đồng thời kết nối hàng loạt công trình trọng điểm như trung tâm tài chính quốc tế, bệnh viện quốc tế... Đây cũng là mắt xích quan trọng trong trục giao thông Tân Sơn Nhất - trung tâm - Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD. Đáng chú ý, ga Thủ Thiêm còn được định hướng trở thành ga trung tâm, tích hợp với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai, qua đó nâng tầm vai trò của khu vực này trong mạng lưới giao thông quốc gia.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tăng tốc về đích dịp 2/9

Không chỉ các dự án mới, nhiều công trình đang thi công cũng được đẩy nhanh tiến độ. Điển hình là cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, do Nutifood tài trợ với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào dịp 2/9. Công trình sẽ kết nối công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần gia tăng liên kết không gian đô thị hai bờ sông. Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án đã đạt khoảng 80-85% khối lượng, với không khí thi công khẩn trương, các mũi triển khai đồng loạt để kịp tiến độ đề ra.

4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm sẽ hoàn thiện năm nay

Song song đó, TP.HCM cũng đã bàn giao mặt bằng để triển khai loạt dự án hạ tầng quan trọng như 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (các khu chức năng số 3 và số 4) và dự án hoàn thiện trục đường Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ). Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm nay, góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khung của khu đô thị.

Nhiều dự án bất động sản trên đà “tăng tốc”

Sự tăng tốc của hạ tầng đang kéo theo chuyển động rõ nét của thị trường bất động sản khu vực. Các dự án lớn như Sala, The Metropole Thủ Thiêm đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, chuẩn bị mở bán giỏ hàng mới và tiếp tục bàn giao cho cư dân. Đồng thời, các dự án từng vướng mắc như Lotte Eco Smart City hay khu 3.790 căn hộ tái định cư cũng bắt đầu có những chuyển biến tích cực, cho thấy quá trình “khơi thông” toàn diện của Thủ Thiêm sau nhiều năm trầm lắng.

Các dự án trọng điểm sắp khởi công

Trong thời gian tới, khu vực này dự kiến tiếp tục đón thêm nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn. Nổi bật là cầu Thủ Thiêm 4, với tổng vốn khoảng 6.030 tỷ đồng , kết nối khu vực quận 7 cũ với Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, tuyến metro số 7 (Tân Kiên - Depot Long Bình) cũng được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đi qua trung tâm hành chính mới. Một liên danh nhà đầu tư đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép triển khai theo hình thức PPP và cho biết sẽ hoàn tất hồ sơ đề xuất trong tháng 6. Theo đề xuất, tổng thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án khoảng 42 tháng, trong đó thời gian thi công xây dựng dự kiến 26 tháng.

Tham vọng trung tâm tài chính với tòa tháp 99 tầng

Không dừng ở vai trò hành chính, Thủ Thiêm còn được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Trong quy hoạch, khu đất đối diện trung tâm hành chính (ô 1.K1.8.HH, diện tích khoảng 1,26 ha) được dành cho tháp trung tâm tài chính. Nếu được triển khai, công trình này có thể cao 99 tầng (khoảng 500 m), vượt Landmark 81 để trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Đây được xem sẽ là biểu tượng mới, hoàn thiện hệ sinh thái hành chính - tài chính - thương mại tại lõi Thủ Thiêm trong tương lai.