Lần đầu tiên TP.HCM xây dựng khu hành chính - chính trị quy mô lớn

Ngày 29/4, UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng . Đây là một trong các công trình trọng điểm được thành phố đồng loạt triển khai, trao chứng nhận đầu tư nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường nhận định các dự án được khởi công hôm nay thể hiện sự bao phủ kỹ thuật rộng khắp từ giao thông, đô thị, hành chính, văn hóa, di sản, giáo dục, logistic với kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo của hệ sinh thái công trình toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước.

Về phía TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cũng cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.

Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính có quy mô gần 47 ha, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group - làm nhà đầu tư. Khu đất được bao quanh bởi các trục Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn. Đơn vị thiết kế gồm một số công ty tư vấn quốc tế như SOM, EDSA, Morphis... Đồ họa: Phan Nhật.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tổng thể dự án được tổ chức thành 3 phân khu không gian chính, dự kiến hoàn thành sau hai năm. Trong đó, phân khu "Của dân" là khu quảng trường mở, phục vụ các hoạt động công cộng như đi bộ, sinh hoạt ngoài trời. Phân khu "Do dân" mang tính chuyển tiếp, kết nối không gian. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, phân khu "Vì dân" quy mô 6,6 ha là khu trung tâm với các công trình chính, gồm trụ sở Trung tâm hành chính, nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn và quảng trường quy mô lớn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phân khu này, công trình Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ 1.500-2.000 lượt công dân mỗi ngày thông qua hệ thống "một cửa". Ảnh phối cảnh: Sun Group.

Bên cạnh đó là nhà hát đa năng kết hợp với trung tâm hội nghị - biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ, sẽ là nơi sáng đèn hàng đêm cho các show biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm đến các sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không gian công viên trung tâm gắn với hồ nước khoảng 12 ha, dự kiến tổ chức các hoạt động cảnh quan và sự kiện ngoài trời. Theo định hướng quy hoạch, khu vực này có thể trở thành điểm nhấn không gian công cộng mới tại Thủ Thiêm và TP.HCM.

Việc khởi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính mới còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi kết nối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được đồng thời khởi công cùng ngày, trung tâm hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Ông Trần Bá Dương và ông Đặng Minh Trường đều cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần làm đẹp TP.HCM.

UBND TP.HCM chọn Công ty Mặt Trời Sài Gòn làm nhà đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính theo phương thức đối tác công tư PPP với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng .

Nằm tại lõi Thủ Thiêm, khu đất dự kiến xây Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối đa chiều và mặt bằng giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất thị trường.

