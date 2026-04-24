TP.HCM chốt nhà đầu tư xây Trung tâm hành chính mới

UBND TP.HCM chọn Công ty Mặt Trời Sài Gòn làm nhà đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính theo phương thức đối tác công tư PPP với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng.

Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh vừa ký quyết định thay mặt UBND TP.HCM chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn là nhà đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn có địa chỉ tại 141-143 Hàm Nghi, phường Bến Thành, TP.HCM. Doanh nghiệp này được biết có liên hệ với hệ sinh thái Sun Group.

Theo cam kết, nhà đầu tư sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án, với thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm (2026-2028).

UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án theo quy định, cung cấp thông tin, hồ sơ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

UBND TP giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung trình duyệt; tham mưu, đề xuất UBND thành phố về công tác tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kèm theo dự thảo hợp đồng theo đúng quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND phường An Khánh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vị trí Trung tâm hành chính mới của TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Trước đó, vào sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 46,7 ha, gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan.

Dự án thành phần 2 là xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố, tổng mức đầu tư gần 18.500 tỷ đồng . Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn 2.000 chỗ ngồi với tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng .

Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố với sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng .

Theo kế hoạch của UBND TP, dự án thành phần 4 sẽ được khởi công vào ngày 29/4 tới, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).