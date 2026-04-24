Chi tiết loạt dự án khởi công dịp 30/4 ở TP.HCM

TP.HCM dự kiến khởi công nhiều công trình trọng điểm vào ngày 29/4, kết hợp trực tiếp - trực tuyến, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Dự kiến, lễ khởi công sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 29/4, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh. Địa điểm này nằm trong khu đất đầu tư Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố.

Tại đây sẽ tổ chức kết hợp lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố.

Theo kế hoạch, tại điểm cầu trung tâm sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và TP.HCM.

Trong khi đó, điểm cầu trực tuyến tại lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; kết hợp trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trong khuôn viên Bến Nhà Rồng thuộc phường Xóm Chiếu.

Ngoài ra, ngày 29/4 còn có điểm trực tuyến tại lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya thuộc xã Xuân Thới Sơn.