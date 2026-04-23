Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng lúc với metro Cần Giờ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành song song triển khai đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đề xuất, dự án được xây đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng khoảng 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Về hướng tuyến, điểm đầu dự án đặt tại khu vực gần chợ Bến Thành, sau đó đi về hướng đông nam dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến đi cắt qua đường Hoàng Diệu sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng đông nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến chuyển hướng đông nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang xã Nhà Bè.

Sau khi sang xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng đông nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh.

Đến địa phận xã Bình Khánh, tuyến chuyển hướng đông và đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó chuyển hướng đông nam vượt qua cao tốc Bến Lức - Long Thành và đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Từ đây, tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang xã An Thới Đông. Tuyến tiếp tục đi thẳng về phía đông theo hướng tuyến của đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn thì chuyển hướng đông nam vượt sông Lôi Giang.

Tuyến bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang xã Cần Giờ.

Sau khi vào xã Cần Giờ, hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39 ha.

Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến bố trí hai nhà ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ. Theo đánh giá, hướng tuyến dự án cơ bản phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng và mở rộng không gian kinh tế về phía Nam TP.HCM.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ. Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, tiếp thu ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này. Đồng thời bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Tuy nhiên, phía chủ đầu tư là Công ty VinSpeed hiện vẫn bảo lưu đề xuất đoạn tuyến đi nổi từ Km3+284 trên trục Nguyễn Tất Thành thay vì đi ngầm. Doanh nghiệp cho rằng phương án này đã cân nhắc các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và thẩm mỹ, nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Ngoài ra, Sở cũng lưu ý phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chưa được UBND TP xem xét chấp thuận. Vì thế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu, sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Trước đó, UBND TP.HCM đã gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tờ trình về việc thực hiện quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM). Trong đó, nêu phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, hướng về phía khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.