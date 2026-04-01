TP.HCM chấp thuận lập đề xuất nâng cấp đường Rừng Sác lên 10 làn xe

TP.HCM vừa chấp thuận giao CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Cần Giờ hiện kết nối với trung tâm TP.HCM bằng cung đường duy nhất đi qua phà Bình Khánh và đường Rừng Sác. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo UBND TP.HCM, quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Rừng Sác đưa ra dựa trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan. Sở Tài chính TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ đề xuất.

UBND TP.HCM nêu rõ việc giao nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm nhà đầu tư dự án, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ theo đúng quy định hiện hành.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ có trách nhiệm tự cân đối nguồn kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo, không sử dụng ngân sách TP.HCM, bảo đảm nội dung, thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ quy định.

Thời hạn hoàn thành báo cáo là 12 tháng kể từ ngày 17/4. Trường hợp báo cáo không được chấp thuận sau thẩm định hoặc quá thời hạn chưa hoàn thành, văn bản này hết hiệu lực và doanh nghiệp tự chịu mọi chi phí, rủi ro phát sinh.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ sau khi hoàn thành, chủ trì tham mưu về trình tự, thủ tục thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian nghiên cứu, lập báo cáo. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan cũng được giao phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Đường Rừng Sác dài khoảng 35 km, hoàn thành từ năm 1986, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch đầu tiên kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM. Tuyến hiện có quy mô 4-6 làn xe, đi xuyên qua khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Cần Giờ.

Việc mở rộng đường Rừng Sác được TP.HCM xác định là một trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng trọng điểm từ nay đến 2027, nhằm đón đầu sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch và dân cư trong tương lai, khi nơi đây sắp đón thêm hàng loạt dự án hạ tầng, metro, cảng trung chuyển quốc tế cũng như khu đô thị mới.

Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt đã xác định đường Rừng Sác là trục chính đô thị với mặt cắt ngang 40-60 m. Vì vậy, dự án mở rộng tuyến đường này với quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, bề rộng 60 m được xác định phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 26/9/2022 của Thành ủy TP.HCM về định hướng phát triển Cần Giờ đến năm 2030.

Theo phương án đề xuất, dự án được chia thành hai đoạn. Đoạn 1 là tuyến nối 15B, kéo dài từ cuối đường D1 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ (khu vực xã Nhà Bè), với chiều dài gần 2 km. Tuyến được quy hoạch 6 làn xe, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn song hành.

Phân đoạn hai là dự án nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác với chiều dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến trục chính trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Theo đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng từ quy mô hiện hữu 6 làn lên 10 làn, gồm 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành.

Dự án được đề xuất theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng). CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ dự kiến thu xếp toàn bộ vốn và thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, nếu được chấp thuận.