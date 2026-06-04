Chủ tịch UBND TP.HCM: Thành phố phải tăng trưởng ít nhất 9,2% quý II

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phân tích trong quý II, thành phố phải tăng trưởng ít nhất 9,2% theo kịch bản.

TP.HCM đang rốt ráo chuẩn bị thủ tục để đủ điều kiện khởi công loạt dự án trọng điểm dịp 2/7 hơn 10 tỷ USD. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 4/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, kết hợp giao ban đầu tư công với xã, phường, đặc khu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tỷ lệ giải ngân đầu tư công của thành phố chỉ đạt 17,7%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Mặc dù có tiến triển so với cùng kỳ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của TP.HCM.

"Thông thường, thành phố cao hơn bình quân cả nước nhưng nay lại vậy thì rất đáng để suy nghĩ. Tháng 6 tới đòi hỏi chúng ta phải giải ngân 40% mới đảm bảo được kế hoạch, đóng góp tăng trưởng 2 con số. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng chúng ta phải quyết liệt", lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Tại phiên họp, TP.HCM tuyên dương 10 tập thể hoàn thành xuất sắc và các tập thể đạt tỷ lệ trên bình quân chung của thành phố về giải ngân đầu tư công. Với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, ông Được đề nghị Sở Nội vụ TP.HCM công bố công khai để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Theo ông Được, các địa phương báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công do các dự án trải dài qua nhiều địa phương và một số nguyên nhân khách quan khác. Qua đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các xã, phường cần tự lực, tự cường, sáng tạo, chủ động, có vướng mắc cứ báo cáo rõ với thành phố để giải quyết.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, người đứng đầu TP.HCM phân tích trong quý II, TP.HCM phải tăng trưởng ít nhất 9,2% theo kịch bản. Để đạt được con số này, giải phóng mặt bằng phải trên 40% bình diện của thành phố (hiện trên 17%) và các chỉ số tăng trưởng như công nghiệp phải tăng 12%, xây dựng khoảng 14%, dịch vụ bán lẻ 14%...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM tháng 5, chiều 4/6. Ảnh: Thảo Liên.

"Dịp 2/7 tới, thành phố sẽ khởi công các dự án có giá trị hơn 10 tỷ USD , trong đó nhiều dự án có nguồn vốn tư nhân. Những tháng đầu năm, TP.HCM cũng khởi công loạt dự án khoảng 20 tỷ USD ... Chỉ cần giải ngân khoảng 10-20% những dự án đã khởi công này thôi sẽ giúp thành phố tăng trưởng tốt. Do đó, các sở, ngành phải tăng tốc hỗ trợ các nhà đầu tư để giải ngân", ông Được cho hay.

Theo ông Được, việc giải ngân đầu tư công phải định lượng bằng sản phẩm, lấy kết quả công việc làm thước đo, làm việc theo nguyên tắc "3 không": Không đổ lỗi, không thể không quyết liệt, không thể không có sản phẩm. Bên cạnh đó, việc giải ngân đầu tư công phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với các dự án địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%, ông Được đề nghị phải điều chuyển khối lượng ngay (trừ các công trình điểm của thành phố). Ông Được yêu cầu 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực tập trung giải quyết, hỗ trợ, cử người xuống trực tiếp hướng dẫn các ban quản lý dự án xã, phường.

Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tổ nghiệp vụ tiếp tục phát huy tinh thần chỉ đạo. Ông cũng giao các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ các chủ đầu tư thi công nhanh chóng.

"Chúng ta phải kiên quyết giải ngân đạt 100% trong năm nay, quý II trên 40%, quý III trên 70%, còn lại là quý IV", ông Được nói.