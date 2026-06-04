Hơn 17.000 ha đất của các dự án ở TP.HCM đang chờ tháo gỡ

Chỉ riêng 838 dự án đã được Sở Tài chính TP.HCM tổng hợp trước đó đã chiếm khoảng 17.000 ha đất với tổng mức đầu tư lên tới 206.000 tỷ đồng.

Ngày 3/6, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) có văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM và các doanh nghiệp đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương báo cáo các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên hệ thống 45 của Sở Tài chính.

Theo thống kê của Sở Tài chính, TP.HCM hiện có 838 dự án, khu đất gặp khó khăn, vướng mắc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số này có 265 dự án đầu tư tư nhân, 13 dự án đối tác công tư (PPP), 28 dự án của doanh nghiệp nhà nước, 116 dự án đầu tư công, 42 tài sản công, 194 cơ sở nhà đất thuộc quản lý nhà nước cùng nhiều dự án liên quan đến công tác thanh tra, điều tra và các trường hợp khác.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng nhiều dự án trong danh mục trên vẫn đang được xếp vào các nhóm như đã cơ bản hoàn thành tháo gỡ, đã có chỉ đạo tháo gỡ, đang tháo gỡ theo chỉ đạo, đã có định hướng tháo gỡ hoặc tiếp tục xử lý. Điều này đồng nghĩa với việc các khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo tính toán của HoREA, số lượng dự án và khu đất thuộc các nhóm nêu trên lên tới khoảng 303 trường hợp, chiếm 36% tổng số dự án tồn đọng đã được thống kê.

Sau hội nghị triển khai Chỉ thị 45 diễn ra ngày 13/5 với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, HoREA tiếp tục ghi nhận thêm hơn 120 dự án bất động sản gặp khó khăn nhưng chưa được đưa vào danh mục rà soát trước đó.

Ngoài 838 dự án đã được tổng hợp trước đó, TP.HCM có thêm khoảng 137 dự án mới phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phản ánh hồ sơ thông qua Hệ thống 45 của Sở Tài chính. Theo HoREA, tổng số dự án vướng mắc kéo dài trên địa bàn TP.HCM đã tăng lên 958 dự án.

Đáng chú ý, nếu tính thêm các dự án thành phần thuộc hai khu đô thị lớn đang gặp khó khăn, tổng số dự án thực tế lên tới 975 dự án, tăng thêm khoảng 137 dự án so với danh mục 838 dự án đã công bố trước đây.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết điều này cho thấy quy mô các dự án bị ách tắc trên địa bàn TPHCM lớn hơn đáng kể so với số liệu ban đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát để tránh bỏ sót các trường hợp tồn đọng.

Trong số các dự án kéo dài nhiều năm, ông Châu dẫn trường hợp Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái có diện tích 154 ha. Dự án được giao đất từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tuyến đường trục chính cũng chưa thể triển khai.

Hệ quả là hàng trăm khách hàng đã mua nền đất từ khoảng 25 năm trước vẫn chưa được nhận đất, trong khi khu vực dự án tồn tại nhiều hạng mục dang dở, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân.

Một dự án khác là Khu đô thị mới Bắc Rạch Chiếc có quy mô hơn 82 ha, được phê duyệt từ năm 1997. Dù một số dự án thành phần đã hoàn tất giải phóng mặt bằng hoặc đầu tư hạ tầng, việc triển khai dự án vẫn bị đình trệ do các vướng mắc pháp lý liên quan đến quá trình thanh tra, điều tra trước đây.

“Chỉ riêng 838 dự án đã được tổng hợp trước đó đã chiếm khoảng 17.000 ha đất với tổng mức đầu tư lên tới 206.000 tỷ đồng . Nếu cộng thêm khoảng 137 dự án mới phát sinh, quy mô nguồn lực đất đai chưa được khai thác cùng lượng vốn đầu tư bị chôn trong các dự án tồn đọng sẽ còn lớn hơn nhiều”, ông Châu nói.

Theo lãnh đạo HoREA, việc triển khai hiệu quả Kết luận số 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 của Quốc hội cùng các chương trình hành động của TP.HCM sẽ góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, khơi thông dòng vốn đầu tư, hạn chế lãng phí tài nguyên và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Do đó, ông Châu kiến nghị TP.HCM tiếp tục cho phép doanh nghiệp cập nhật các dự án còn tồn đọng lên Hệ thống 45, đồng thời khẩn trương phân loại, xác định thẩm quyền xử lý đối với từng trường hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các điểm nghẽn trong thời gian tới.