'Đại công trường' bất động sản phía Nam

Vingroup, Novaland, Nam Long, Phát Đạt... đồng loạt tăng tốc triển khai các dự án, cho thấy quyết tâm trong việc hiện thực hóa những kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng.

Những ngày cuối tháng 5, không khí xây dựng tại nhiều dự án bất động sản phía Nam trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với cùng kỳ. Tại Đồng Nai, Tập đoàn Bcons vừa động thổ khu nhà ở phức hợp cao tầng tại Tam Hiệp với tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng , dự kiến cung cấp hơn 2.800 căn hộ cho thị trường.

Không chỉ các doanh nghiệp quy mô vừa, những tên tuổi lớn của thị trường cũng đang gia tăng tốc độ triển khai dự án.

'Đại gia' bất động sản phía Nam tăng tốc

Trước đó, vào ngày 20/5, Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản đã phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án CCTM1 thuộc khu đô thị Mizuki Park tại TP.HCM. Dự án được phát triển theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại - dịch vụ, gồm một tháp cao 20 tầng với 191 căn hộ cùng khối đế thương mại và hệ tiện ích nội khu.

Đây là dự án mới nhất được triển khai tại Mizuki Park, khu đô thị rộng 26 ha ở khu nam TP.HCM.

Song song đó, Nam Long cũng đang đẩy mạnh triển khai và chuẩn bị đưa thêm nguồn cung ra thị trường tại các đại đô thị như Waterpoint (Tây Ninh), Izumi City (Đồng Nai) và Paragon (Đồng Nai).

Nếu Nam Long tăng tốc ở mảng nhà ở, Vingroup lại tạo dấu ấn bằng các dự án quy mô hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn tỷ. Tháng 4 vừa qua, tập đoàn này khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng . Dự án được quy hoạch cho khoảng 135.000 cư dân cùng 60.000 sinh viên, tích hợp hệ sinh thái nhà ở, giáo dục, thương mại và dịch vụ trên quy mô lớn.

Chỉ sau một tháng khởi công, chủ đầu tư đã khai trương văn phòng bán hàng, ra mắt sa bàn đại đô thị và giới thiệu phân khu đầu tiên mang tên Global Park.

Tại Cần Giờ, Vingroup cũng đang dồn lực triển khai Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) quy mô 2.870 ha. Sau hơn một năm thi công, dự án đã hình thành nhiều khu vực san lấp với hàng nghìn công nhân làm việc trên công trường mỗi ngày.

Ở khu đông TP.HCM, Masterise Homes tiếp tục tăng tốc phát triển The Global City trên quỹ đất rộng 117 ha. Tại đây, Masteri Grand View - phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên - đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao trong năm nay. Trước đó, doanh nghiệp cũng giới thiệu phân khu cao cấp Sola (Đảo Ánh Dương), được định vị là sản phẩm hạng sang mới của đại đô thị này.

Tại khu đô thị Sala, Đại Quang Minh (thuộc Thaco Group) đang đẩy nhanh tiến độ dự án Sarene Residence & Commercial Complex tại lô đất 6.8 thuộc phân khu phía Bắc và phân khu thấp tầng Savila ở phía Nam khu đô thị.

Ngay cạnh đó, SonKim Land cũng đang tăng tốc thi công phân khu The Opusk Residence thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm. Đồng thời, doanh nghiệp này còn công bố kế hoạch phát triển khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm.

Đáng chú ý, sau thời gian tập trung xử lý pháp lý và tái cơ cấu tài chính, Novaland ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét khi đồng loạt tái khởi động các dự án trọng điểm.

Tại Đồng Nai, dự án Aqua City đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công sau khi nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ. Doanh nghiệp cho biết đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các phân khu với mục tiêu hoàn thiện và bàn giao hàng nghìn sản phẩm trong giai đoạn 2026-2027.

Trong khi đó, tại trung tâm TP.HCM, hai dự án Victoria Village và The Grand Manhattan cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong năm nay.

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ Phát Đạt. Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ các dự án tại khu vực Bình Dương, doanh nghiệp vừa thông báo đã chính thức thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng theo biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Properties HCMC liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Động thái này được xem là bước tiến mới trong quá trình Phát Đạt tham gia một trong những dự án có quy mô lớn và vị trí đắc địa nhất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ tịch Phát Đạt từng chia sẻ thương vụ hợp tác này được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh trong những năm tới.

Cuộc đua tăng trưởng

Việc hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt tăng tốc triển khai dự án không phải diễn biến bất ngờ. Sau giai đoạn tái cơ cấu và xử lý các vướng mắc pháp lý, nhiều chủ đầu tư bước vào năm 2026 với những kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đầy tham vọng, thậm chí ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Với doanh nghiệp bất động sản, kết quả kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào tiến độ bán hàng và bàn giao sản phẩm. Vì vậy, để hiện thực hóa các mục tiêu đã cam kết với cổ đông, các chủ đầu tư buộc phải đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án ra thị trường và gia tăng nguồn cung mới.

Đơn cử, Vinhomes - công ty bất động sản nằm trong hệ sinh thái Vingroup - là một trong những doanh nghiệp thể hiện rõ nhất kỳ vọng này. Tại ĐHĐCĐ thường niên, công ty đã nâng kế hoạch doanh thu hợp nhất quy đổi năm 2026 lên 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên 60.000 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với mục tiêu được công bố đầu năm.

Theo ban lãnh đạo, việc điều chỉnh được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực trong quý I và nhận thấy nhiều dự án đã tạo được nền tảng thuận lợi để bứt tốc trong các quý còn lại.

Không chỉ Vinhomes, Novaland cũng cho thấy tham vọng trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn kéo dài. Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định công ty đã vượt qua giai đoạn thử thách nhất và đang hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt hơn 22.700 tỷ đồng , gấp hơn ba lần kết quả năm trước.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở hàng loạt dự án trọng điểm đang được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tương tự, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng , tăng gần 70% so với năm 2025.

Nam Long cũng không kém cạnh khi đặt mục tiêu doanh số năm 2026 đạt 23.460 tỷ đồng , tăng gấp đôi năm 2025, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm như Paragon, Southgate, Izumi, Mizuki và khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ. Doanh thu bàn giao kỳ vọng đạt 8.032 tỷ đồng , tăng 35%, kéo theo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 7.630 tỷ đồng và 720 tỷ đồng .

Dù mục tiêu này được xây dựng trước những biến động lớn của thị trường quốc tế, ban lãnh đạo cho biết vẫn tự tin có thể đạt hoặc tiệm cận kế hoạch nhờ tiến độ triển khai và kết quả khả quan trong quý I. Trong các quý tới, các đợt mở bán lớn sẽ tiếp tục đến từ những dự án trọng điểm.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh việc tiếp cận nguồn vốn ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, dòng tiền sẽ ưu tiên chảy vào các dự án có tính khả thi cao và những chủ đầu tư sở hữu năng lực tài chính vững vàng.

Bà Hằng cho rằng chỉ những doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, khả năng huy động vốn đa dạng và năng lực quản trị rủi ro tốt mới đủ nguồn lực để duy trì tiến độ dự án cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng. Ngược lại, các doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính sẽ đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi việc huy động nguồn vốn mới trở nên khó khăn hơn.

Điều này cũng lý giải vì sao sự phân hóa trên thị trường ngày càng rõ nét. Trong khi nhóm doanh nghiệp lớn liên tục khởi công dự án mới, đẩy mạnh bán hàng và mở rộng quỹ đất thông qua các thương vụ hợp tác hoặc M&A, nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang loay hoay với bài toán dòng tiền và tái cấu trúc. "Đối với nhóm doanh nghiệp này, việc tái cấu trúc quyết liệt hoặc chấp nhận rời bỏ cuộc chơi là những kịch bản khó tránh khỏi", bà bổ sung.