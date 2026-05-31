13 bộ, cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 1%

  • Chủ nhật, 31/5/2026 16:10 (GMT+7)
Sau gần 5 tháng, giải ngân đầu tư công mới đạt 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Đáng chú ý, 13 bộ, cơ quan chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 1%.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, đến ngày 21/5, tổng số vốn giải ngân đạt 182,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 18% kế hoạch Thủ tướng giao.


Giải ngân đầu tư công đạt 18% kế hoạch. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 21/5 có 7 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong nhóm này có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Lào Cai, Điện Biên, Tây Ninh, Cà Mau cùng một số bộ, ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hà Nội là một điểm sáng khi tiếp tục duy trì tốc độ giải ngân cao, dù có quy mô vốn thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Nếu vào cuối tháng 4, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt khoảng 27,3% kế hoạch, thì đến cuối tháng 5 tăng lên gần 32,8%, đứng đầu trong nhóm các địa phương.

28 bộ, cơ quan và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Đáng chú ý, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân.

Nếu không tính khoản vốn tiết kiệm 5% từ kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 32,5 nghìn tỷ đồng, dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến ngày 21/5 đạt khoảng 18,6% kế hoạch được giao.

Bộ Tài chính cho biết, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên quan đến xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và phương án đền bù. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt cũng làm phát sinh chênh lệch chi phí, buộc nhiều dự án phải điều chỉnh hợp đồng.

Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch vốn tại một số nơi chưa sát với nhu cầu và khả năng thực hiện. Chất lượng chuẩn bị đầu tư của nhiều dự án chưa tốt, dẫn đến phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Trong những tháng đầu năm, nhiều chủ đầu tư vẫn tập trung thực hiện các thủ tục như thiết kế, lập, thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán phát sinh chưa nhiều.

Cơ quan này cũng cho rằng, năng lực và trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Tại một số xã, phường còn thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Việt Linh/ Tiền Phong

