Kế hoạch 1 triệu tỷ của TP.HCM

TP.HCM đang tăng tốc triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, hướng đến tăng trưởng GRDP trên 10%.

TP.HCM đặt mục tiêu đến hết quý II phải thu hơn 500.000 tỷ đồng ngân sách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Chỉ thị số 45 được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký ban hành, thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, siết quản lý thu ngân sách và cải cách thủ tục hành chính để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Dự kiến thu 1 triệu tỷ đồng năm nay

Tại chỉ thị, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước cả năm 2026 đạt 1 triệu tỷ đồng , trong đó đến hết quý II phải thu hơn 500.000 tỷ. Để hiện thực hóa kế hoạch này, thành phố sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời theo đúng quy định.

Đồng thời, thành phố cũng dự kiến quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định; tăng cường chống thất thu, trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế.

UBND TP.HCM giao cơ quan Thuế thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương tham mưu giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đến từng đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ từng quý. Theo dõi, đánh giá tình hình thu hàng tháng; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành phù hợp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch được giao, phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Sẽ khởi công loạt công trình lớn trước ngày 2/7

Ở chiều ngược lại, thành phố yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, đồng thời phấn đấu tiết kiệm thêm 5% để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. TP.HCM cũng định hướng nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương.

Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì rà soát tổng thể cơ cấu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2026-2030; tham mưu phương án tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, phấn đấu giữ dưới 50% tổng chi, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển tiệm cận 70%; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách dự phòng và bổ sung ngân sách, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, hạn chế phát sinh ngoài dự toán và không để ảnh hưởng đến cân đối ngân sách.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố rà soát, tham mưu quản lý chặt chẽ các đoàn đi nước ngoài sử dụng ngân sách. Theo đó, chỉ xem xét cử đoàn đi khi thật sự cần thiết, bảo đảm có kế hoạch, mục đích chuyến đi, thành phần, kinh phí theo đúng quy định và có sản phẩm đầu ra cụ thể. Mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức tối đa 2 đoàn/năm; trường hợp đặc thù phải báo cáo Thường trực UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Về đầu tư, chỉ thị cũng yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh dàn trải nguồn lực. Các dự án trọng điểm về giao thông, chống ngập, môi trường, trường học và chỉnh trang đô thị sẽ được ưu tiên vốn.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục để khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn trước ngày 2/7 như: cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; dự án cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; dự án cầu Thủ Thiêm 4; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương; các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến nâng chỉ tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn, đồng thời thúc đẩy các dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện để giảm chôn lấp.

Về cải cách hành chính, TP.HCM yêu cầu rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục và giảm một nửa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp so với năm 2024. Các cơ quan phải số hóa toàn bộ hồ sơ, trả kết quả điện tử và xin lỗi nếu giải quyết hồ sơ trễ hẹn.