Cận cảnh cảng biển hơn 21.000 tỷ của TP.HCM vừa động thổ giai đoạn 2

Tổng thể dự án cụm cảng Gemalink ( TP.HCM ) được quy hoạch khoảng 118,24 ha, gồm 98,67 ha đất và 19,57 ha mặt nước. Trong ảnh là giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành 800 m cầu cảng chính và 190 m cầu cảng khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 232.000 tấn.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng bổ sung cầu cảng chính dài 285 m tiếp nhận tàu 250.000 tấn, cầu cảng thượng lưu dài 359 m tiếp nhận tàu 150.000 tấn, cầu cảng sà lan dài 390 m tiếp nhận tàu/sà lan 5.661 tấn; diện tích vùng đất 88,94 ha, vùng nước 19,11 ha.

Hiện tại, đây là một trong 19 dự án cảng biển trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container tải trọng lớn nhất hiện nay lên đến 250.000 tấn (tương đương 24.000 TEU).

Sau 5 năm đưa vào khai thác (2021-2025) giai đoạn 1, đã có hơn 2.000 chuyến tàu qua cảng Gemalink, trong đó có gần 70% số chuyến tàu có tải trọng lớn từ 160.000 tấn đến 232.606 tấn

Trong vòng 5 năm tới, các hãng tàu có xu hướng tiếp tục đóng mới và đưa vào khai thác các tàu container cỡ lớn sử dụng năng lượng sạch có tải trọng 160.000-250.000 tấn.

Việc triển khai giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3 triệu TEUs/năm, cùng với sự đồng hành của CMA CGM - hãng tàu biển lớn thứ 3 thế giới, khi đưa vào vận hành cả 2 giai đoạn sẽ đủ năng lực đáp ứng lượng hàng hóa tăng trưởng và đón nhận dòng hàng hóa trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực, góp phần đưa cụm Cái Mép - Thị Vải thành trung tâm trung chuyển mới trên thế giới.

Cùng với giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự án cảng Gemalink sẽ phục vụ đắc lực nhu cầu tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam, sản lượng hàng hóa qua khu vực Cái Mép - Thị Vải với tốc độ tăng bình quân trên 10%/năm.

Với vị trí nằm trong vùng lõi của dự án Khu thương mại tự do (FTZ) TP.HCM tại Cái Mép Hạ, kết nối giữa sản xuất - dịch vụ - logistics, dự án sẽ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung

Dự án cảng Cái Mép Hạ, với tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng , dự kiến được liên danh Geleximco - ITC - SCIC động thổ trong tháng này.

