Hà Nội muốn phát hành trái phiếu để đầu tư dự án lớn

  Thứ hai, 1/6/2026 16:30 (GMT+7)
Theo dự thảo nghị quyết trình HĐND, Hà Nội sẽ được phát hành nhiều loại trái phiếu đặc thù để huy động vốn cho đường sắt đô thị, giao thông chiến lược và các dự án hạ tầng lớn.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh nhằm huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Theo dự thảo tờ trình, đây là cơ chế đặc thù được quy định trong Luật Thủ đô 2026, cho phép HĐND thành phố quyết định việc phát hành các loại trái phiếu nêu trên để phục vụ các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Hà Nội cho biết nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2035 là rất lớn, đặc biệt đối với hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, dự án xử lý môi trường, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Trong khi đó, việc chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước khó đáp ứng yêu cầu về tiến độ và quy mô đầu tư.

Theo cơ quan soạn thảo, việc phát hành trái phiếu dự án, trái phiếu công trình và trái phiếu đô thị sẽ cho phép thành phố gắn nguồn vốn huy động với từng dự án hoặc nhóm dự án cụ thể, qua đó nâng cao tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Sở Tài chính Hà Nội cho hay việc phát hành trái phiếu không phải là giải pháp mới. Trong giai đoạn 2013-2015, thành phố từng phát hành tổng cộng 11.400 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung nguồn vốn cho các dự án hạ tầng.

Sở này đánh giá việc phát hành trái phiếu trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho ngân sách, giúp đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Song song với phương án phát hành trái phiếu, dự thảo cũng bổ sung cơ chế vay vốn từ các tổ chức tín dụng và vay từ ngân quỹ Nhà nước nhằm tăng tính linh hoạt trong cân đối nguồn lực.

Đối với hình thức vay từ tổ chức tín dụng, dự thảo quy định tổng mức vay hàng năm sẽ do HĐND thành phố quyết định căn cứ trên dự toán ngân sách địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND thành phố phương án vay vốn phù hợp từ các tổ chức tài chính và tín dụng trong nước.

Theo dự thảo, các khoản vay này phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam, thời hạn vay tối thiểu từ 3 năm trở lên và mức lãi suất phải phù hợp với mặt bằng chung của thị trường tại thời điểm vay.

UBND thành phố hoặc cơ quan được ủy quyền sẽ trực tiếp đàm phán, hoàn thiện thủ tục và ký kết các thỏa thuận vay với đơn vị cho vay.

Còn đối với nguồn vay từ ngân quỹ Nhà nước, Hà Nội cho biết đây là cơ chế giúp thành phố chủ động xử lý các nhu cầu vốn ngắn hạn và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án cấp bách.

Theo dự thảo, việc vay ngân quỹ phải được Quốc hội và HĐND thành phố phê duyệt trong tổng mức vay hàng năm. Hồ sơ vay vốn sẽ được gửi Bộ Tài chính xem xét trên cơ sở khả năng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi. Các khoản vay từ ngân quỹ Nhà nước được áp dụng lãi suất 0%/năm, song phải hoàn trả đúng thời hạn theo quy định và không được gia hạn.

Hà Nội đề xuất tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô lên 8 làn xe

Hà Nội kiến nghị xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo quy mô 8 làn xe đối với các đoạn tuyến cao tốc và nút giao trên địa bàn thành phố có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m.

7 giờ trước

Hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - Xa La 1.500 tỷ đồng

Sau gần 10 năm, dự án nút giao Phạm Tu - Xa La (phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, toàn bộ nút giao phải hoàn thành trước ngày 31/12.

4 giờ trước

Hà Nội sẽ xây 7.000 căn nhà cho thuê từ tháng 6

Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời dự kiến khởi công 6.000-7.000 căn trong tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.

30:1772 hôm qua

Minh An

