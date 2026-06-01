Sacombank chính thức đổi tên mới

Sacombank vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài Lộc”.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Phía Sacombank cho biết tên gọi mới không chỉ kế thừa giá trị thương hiệu mà còn khái quát định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, “Sài Gòn” đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu Sacombank; “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

"Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng", Sacombank cho biết.

Phía ngân hàng khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua vào ngày 22/4.

Ngoài việc đổi tên gọi, nhà băng này cũng đã thay đổi nhận diện thương hiệu vào cuối tháng 12/2025, chỉ hai ngày sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc (nay là Phó chủ tịch thường trực Sacombank). Logo mới có nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Nhà băng này gọi việc đổi logo lần thứ 6 kể từ khi thành lập là "bước đi chiến lược".

Về kế hoạch kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 8.100 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2025.

Mục tiêu tổng tài sản năm 2026 là tăng 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm nay dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.