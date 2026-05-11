Thay đổi thượng tầng ở Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa thông báo trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ngân hàng.

Trong đó, ông Lưu Danh Đức (sinh năm 1973) là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hơn 22 năm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt trong ngành ngân hàng và các tập đoàn lớn. Ông tham gia xây dựng, tư vấn và trực tiếp điều hành nhiều chương trình quy mô lớn, bao gồm các dự án lõi ngân hàng, nền tảng số và hệ sinh thái tích hợp.

Ông Đức từng đảm nhiệm các vị trí Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ thông tin tại nhiều tổ chức lớn SHB, T&T Group, Sovico, Sun Group, Tasco, VinGroup, VIB...

Đáng chú ý, trước khi gia nhập Sacombank, ông Đức cũng giữ vai trò Phó tổng giám đốc tại LPBank và chỉ mới rời nhiệm từ cuối tháng 4 vừa qua.

Sacombank cho biết khi về ngân hàng, ông Đức sẽ tập trung thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực dữ liệu và phát triển các giải pháp số hướng đến khách hàng.

Còn ông Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1973), tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Viễn thông. Ông cũng là nhân sự có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức lớn trong lĩnh vực viễn thông và tài chính - ngân hàng.

Trong quá trình công tác, ông Hải từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo then chốt tại Gtel Mobile và VIB như Giám đốc marketing, Giám đốc điều hành, Giám đốc Khối chiến lược và Chuyển đổi mô hình, Giám đốc Khối vận hành, trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước khi gia nhập Sacombank, ông Hải cũng là nhân sự cũ tại LPBank với vai trò Phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành mới của ngân hàng. Ảnh: STB.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng vừa bổ sung ông Nguyễn Thanh Hiệp, hiện là Giám đốc Khối Quản trị rủi ro vào Ban điều hành phụ trách lĩnh vực quản lý rủi ro. Ông Hiệp (sinh năm 1974) bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2006 và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý tín dụng.

Sau khi kiện toàn bộ máy, Ban điều hành của Sacombank hiện bao gồm ông Faussier Loic Michel Marc - quyền Tổng giám đốc, cùng 11 Phó tổng giám đốc và 2 Thành viên Ban điều hành.

Động thái kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao lần này diễn ra trong bối cảnh nhà băng này đang tái cấu trúc bộ máy, bước vào giai đoạn chuyển mình với trọng tâm nâng cao chất lượng quản trị, đẩy nhanh chuyển đổi số và tối ưu hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng , chỉ tăng 6% so với năm 2025.

Để hoàn thành kế hoạch này, ngân hàng dự kiến nâng tổng tài sản thêm 10% năm nay, chính thức đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm nay dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng đã đạt gần 627.000 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế đạt 3.572 tỷ đồng , tương đương hoàn thành khoảng 41% kế hoạch cả năm.