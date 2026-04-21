Sacombank bất ngờ hủy tờ trình về đề án tái cơ cấu

Sacombank vừa cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên với loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó có việc bãi bỏ tờ trình liên quan đến đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Ngày 20/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB) đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức sáng 22/4 tại Phú Thọ. Đáng chú ý, HĐQT quyết định bãi bỏ tờ trình số 25/2026/TT-HĐQT ngày 18/3 liên quan đến việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Trước đó, lãnh đạo ngân hàng cho biết dù đã triển khai nhiều giải pháp theo đề án, một số nội dung vẫn chưa hoàn tất đúng tiến độ, chủ yếu do quá trình xử lý, thu hồi nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp khó khăn, phụ thuộc vào tiến trình pháp lý. Nhiều tài sản có tính pháp lý phức tạp khiến ngân hàng cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Sacombank cũng nhấn mạnh việc xử lý triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố hệ thống quản trị, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Ngân hàng đang tiếp tục thúc đẩy tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở đó, HĐQT trước đó từng dự kiến trình cổ đông phương án kéo dài thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030.

Bên cạnh đó, Sacombank bổ sung tờ trình điều chỉnh phương án khắc phục trong trường hợp ngân hàng thuộc diện can thiệp sớm. Theo ngân hàng, phương án này cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và từng được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhưng cần được cập nhật để phù hợp với bối cảnh mới.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc cập nhật số liệu hoạt động đến hết năm 2025, nhận diện rõ các yếu tố rủi ro có thể dẫn đến tình trạng can thiệp sớm. Trên cơ sở đó, các giải pháp được xây dựng chi tiết theo từng kịch bản, đi kèm đề xuất hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước và cơ chế triển khai cụ thể.

Tại đại hội diễn ra vào ngày mai, Sacombank dự kiến trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng, bao gồm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (danh sách ứng viên chưa được công bố) và miễn nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm khỏi vị trí Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. Trước đó, bà Diễm đã rời vị trí Tổng giám đốc từ tháng 8/2025. Hiện HĐQT ngân hàng có 7 thành viên, do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch.

Sacombank vẫn giữ kế hoạch đổi tên ngân hàng từ “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” sang “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, đồng thời điều chỉnh tên viết tắt tiếng Việt và tên giao dịch. Đáng chú ý, tên tiếng Anh dự kiến chuyển từ “Sacombank” sang “SACOMBANK”.

Ngoài ra, ngân hàng cho biết trụ sở chính hiện chưa nằm trong khu vực lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, do đó việc xem xét thay đổi địa điểm đặt trụ sở được đánh giá là cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển và nâng cao nhận diện thương hiệu trong giai đoạn mới.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Sacombank ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý, từ nhận diện thương hiệu đến nhân sự cấp cao. Ngân hàng đã công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/12/2025 và chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 3/3/2026.