Sếp cũ LPBank nhận nhiệm vụ mới tại Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Công bố thông tin.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh đã từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc LPBank để về làm Phó tổng giám đốc Sacombank từ cuối năm 2025, cùng thời điểm ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Chân dung Phó tổng giám đốc kiêm Người quản trị công ty và Công bố thông tin của Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh. Ảnh: STB.

Theo giới thiệu của Sacombank, bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sacombank, bà Kiều Anh có 18 năm công tác tại VPBank, trải qua nhiều vị trí từ Chuyên viên Tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh đến Giám đốc Khu vực.

Giai đoạn 2023-2025, bà Kiều Anh tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại LPBank như Giám đốc Chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó chánh văn phòng HĐQT, Thành viên Ban điều hành, Phó tổng giám đốc. Bà cũng từng tham gia HĐQT tại Công ty Chứng khoán LPBank, Công ty Quản lý Quỹ LPB.

Việc giao thêm trọng trách cho bà Nguyễn Thị Kiều Anh diễn ra trong bối cảnh Sacombank chính thức vận hành mô hình tổ chức mới được tái cấu trúc theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng tốc độ phối hợp và đề cao trách nhiệm thực thi từ ngày 16/3.

Theo đó, cơ cấu hoạt động của Sacombank đã giảm từ 12 xuống còn 9 khối nghiệp vụ. Ngân hàng đang tập trung xử lý các tồn đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận, nâng mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình. Nhà băng cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 của Sacombank chỉ đạt 7.628 tỷ đồng , tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm ngoái, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 11.000 tỷ, tăng mạnh so với cùng kỳ. Diễn biến này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng trong quý IV/2025, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái có lãi ổn định trong 3 quý đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm lên tới hơn 11.300 tỷ đồng . Mức trích lập này cao hơn đáng kể so với các năm trước và cao gấp nhiều lần tổng dự phòng của 3 quý đầu năm cộng lại, qua đó gần như “ăn mòn” toàn bộ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh vốn.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng , tăng 23% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt hơn 837.000 tỷ đồng (+24%), trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ đồng (+16%).

Trong bản kế hoạch kinh doanh mới đưa ra, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng , chỉ tăng 6% so với kết quả năm 2025. Tuy nhiên, nhà băng này cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026 và trở thành ngân hàng tư nhân tiếp theo gia nhập "câu lạc bộ triệu tỷ đồng tài sản" cùng với MB, VPBank, Techcombank và ACB.

Sacombank dự kiến dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng , tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao; trong khi tổng huy động vốn được kỳ vọng đạt 921.300 tỷ đồng , tăng 10,2%. Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 5%.