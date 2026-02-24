Sacombank sắp đổi tên mới?

Sacombank đăng ký nhãn hiệu mới, hé lộ khả năng đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam trong bối cảnh liên tiếp có thay đổi về nhân sự cấp cao và nhận diện thương hiệu.

Sacombank đang muốn đổi tên sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập ngân hàng ở vai trò quyền Tổng giám đốc. Ảnh: STB.

Theo dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) đang đăng ký nhãn hiệu mới, cho thấy khả năng đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Cụ thể, tại 2 đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67194 và VN-4-2025-67195, tên gọi thương mại của Sacombank được đăng ký chuyển sang Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Động thái này diễn ra sau loạt thay đổi về nhân sự và nhận diện thương hiệu tại ngân hàng.

Cuối tháng 12/2025, Sacombank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc, đồng thời triển khai bộ nhận diện mới. Ngân hàng cũng thực hiện điều chỉnh mạng lưới, trong đó có việc chuyển địa điểm chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận sang chi nhánh Minh Khai tại TP.HCM.

Việc thay đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu thường gắn với các bước tái cấu trúc dưới sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy. Trước đó, năm 2015, Tập đoàn Xuân Thành đã đổi tên thành Thaigroup, mở đường cho quá trình tái cấu trúc tài chính, bao gồm thương vụ niêm yết “cửa sau” thông qua Thaiholdings (THD).

Trước đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng đã đổi tên viết tắt tiếng Anh thành LPBank, không lâu sau đó thì đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam vào giữa năm 2024, sau khi ông Thụy tham gia điều hành.

Xu hướng đồng bộ nhận diện thương hiệu còn xuất hiện tại một số doanh nghiệp có liên quan dòng vốn tín dụng lớn dưới thời điều hành của ông Nguyễn Đức Thụy. Năm 2024, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức từng thay đổi logo theo tông màu tương đồng LPBank sau khi nhận gói tài trợ 5.000 tỷ đồng từ nhà băng này. Tuy nhiên, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức sau đó đã sử dụng trở lại bộ nhận diện cũ khi mối liên kết với LPBank kết thúc.

Tập đoàn Hưng Thịnh cũng từng công bố bộ nhận diện mới mang tông màu vàng cam - nâu đất sau khi ký kết được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng với nhà băng này.

Việc Sacombank đăng ký tên gọi mới được xem là tín hiệu cho thấy ngân hàng có thể bước vào giai đoạn tái định vị thương hiệu và chiến lược kinh doanh, sau hơn một thập kỷ tái cơ cấu.

Liên quan đến kế hoạch sắp tới, HĐQT Sacombank vừa có văn bản cho biết ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 16/3. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Một nội dung đáng chú ý là bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó có 1 thành viên độc lập.