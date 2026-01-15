Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sacombank hụt lãi hàng nghìn tỷ vì trích lập dự phòng

  • Thứ năm, 15/1/2026 15:02 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Sacombank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sụt giảm mạnh do gia tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý cuối năm 2025.

Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2025. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt gần 32.100 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 26.700 tỷ đồng, tăng 9% và tiếp tục là nguồn thu chủ lực của ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt khi giảm gần 7%, xuống còn khoảng 13.100 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng đã cải thiện rõ rệt, về quanh 40%. Kết quả này giúp lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng mạnh 29% so với năm liền trước, phản ánh hiệu quả tích cực của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 của Sacombank chỉ đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2025, Sacombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 11.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và cho thấy sự cải thiện rõ nét của hoạt động kinh doanh sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài. Diễn biến này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng trong quý IV/2025, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái có lãi ổn định trong 3 quý đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm lên tới hơn 11.300 tỷ đồng. Mức trích lập này cao hơn đáng kể so với các năm trước và cao gấp nhiều lần tổng dự phòng của 3 quý đầu năm cộng lại, qua đó gần như “ăn mòn” toàn bộ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh vốn.

Việc dồn lực trích lập vào quý cuối năm cho thấy Sacombank đang đẩy nhanh quá trình làm sạch bảng cân đối kế toán, tập trung xử lý nợ xấu, các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro và tài sản tồn đọng phát sinh trong giai đoạn tái cơ cấu trước đó.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt hơn 837.000 tỷ đồng (+24%), trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ đồng (+16%).

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ SACOMBANK THẤP NHẤT 3 NĂM
Nguồn: STB.
Nhãn2015201620172018201920202022202320242025
Lợi nhuận trước thuế % 1561492224732173339440063399595127207628

Trong bối cảnh kết quả lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí dự phòng, một biến động đáng chú ý khác tại Sacombank là sự thay đổi nhân sự cấp cao.

Cuối tháng 12/2025, ngân hàng này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc, ngay sau khi ông từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngay sau đó, Sacombank công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, cho biết chiến lược mới sẽ phát triển theo chiều sâu, với trọng tâm là nền tảng quản trị vững chắc, hiệu quả vận hành và cam kết dài hạn với khách hàng, cổ đông và xã hội.

Ngoài ra, thông tin về kết quả kinh doanh kém tích cực của Sacombank cũng nhanh chóng tác động đến tâm lý thị trường. Cổ phiếu STB từ vùng giá 60.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2025 đã giảm mạnh xuống 52.000 đồng/cổ phiếu trong những phiên đầu tháng 1 năm nay, trước khi hồi phục lên vùng 56.000 đồng/cổ phiếu hôm nay.

Như vậy, thị giá STB đã mất khoảng 10-15% chỉ trong vài phiên giao dịch liên tiếp sau khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh, khiến STB trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất trên sàn HoSE.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Thụy giảm sở hữu tại LPBank xuống dưới 1%

Ông Nguyễn Đức Thụy đã thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank để chuyển sang giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank.

18:38 31/12/2025

Bàn tay 'thay áo' doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Thụy

Từ Thaigroup, LPBank, HAGL và mới nhất là Sacombank, nơi nào ông Nguyễn Đức Thụy "đi qua" đều có cuộc “thay áo mới” phản ánh chu kỳ tái cấu trúc, kỳ vọng về vận hội kinh doanh mới.

07:05 26/12/2025

Sacombank đổi logo sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập

Sacombank cho biết logo mới ra đời trong bối cảnh ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển về chiều sâu, đề cao chuẩn mực quản trị, hiệu quả vận hành và trách nhiệm dài hạn.

15:08 25/12/2025

Hồng Nhung

Sacombank Tiền mã hóa Sacombank Sài Gòn Thương Tín lợi nhuận trích lập dự phòng kết quả kinh doanh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
    • Thành lập: 1991
    • Chủ tịch: Dương Công Minh
    • Mã cổ phiếu: STB

    Website

Đọc tiếp

Ai dang nam quyen chi phoi Sacombank? hinh anh

Ai đang nắm quyền chi phối Sacombank?

17:36 24/12/2025 17:36 24/12/2025

0

Tại Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm giữ 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu STB.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý