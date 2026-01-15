Sacombank hụt lãi hàng nghìn tỷ vì trích lập dự phòng

Sacombank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận sụt giảm mạnh do gia tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý cuối năm 2025.

Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2025. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt gần 32.100 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 26.700 tỷ đồng , tăng 9% và tiếp tục là nguồn thu chủ lực của ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt khi giảm gần 7%, xuống còn khoảng 13.100 tỷ đồng . Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng đã cải thiện rõ rệt, về quanh 40%. Kết quả này giúp lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đạt gần 19.000 tỷ đồng , tăng mạnh 29% so với năm liền trước, phản ánh hiệu quả tích cực của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 của Sacombank chỉ đạt 7.628 tỷ đồng , tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2025, Sacombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 11.000 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ và cho thấy sự cải thiện rõ nét của hoạt động kinh doanh sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài. Diễn biến này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng trong quý IV/2025, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái có lãi ổn định trong 3 quý đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm lên tới hơn 11.300 tỷ đồng . Mức trích lập này cao hơn đáng kể so với các năm trước và cao gấp nhiều lần tổng dự phòng của 3 quý đầu năm cộng lại, qua đó gần như “ăn mòn” toàn bộ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh vốn.

Việc dồn lực trích lập vào quý cuối năm cho thấy Sacombank đang đẩy nhanh quá trình làm sạch bảng cân đối kế toán, tập trung xử lý nợ xấu, các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro và tài sản tồn đọng phát sinh trong giai đoạn tái cơ cấu trước đó.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng , tăng 23% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt hơn 837.000 tỷ đồng (+24%), trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ đồng (+16%).

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ SACOMBANK THẤP NHẤT 3 NĂM Nguồn: STB. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế % 156 1492 2247 3217 3339 4400 6339 9595 12720 7628

Trong bối cảnh kết quả lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí dự phòng, một biến động đáng chú ý khác tại Sacombank là sự thay đổi nhân sự cấp cao.

Cuối tháng 12/2025, ngân hàng này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc, ngay sau khi ông từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngay sau đó, Sacombank công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, cho biết chiến lược mới sẽ phát triển theo chiều sâu, với trọng tâm là nền tảng quản trị vững chắc, hiệu quả vận hành và cam kết dài hạn với khách hàng, cổ đông và xã hội.

Ngoài ra, thông tin về kết quả kinh doanh kém tích cực của Sacombank cũng nhanh chóng tác động đến tâm lý thị trường. Cổ phiếu STB từ vùng giá 60.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2025 đã giảm mạnh xuống 52.000 đồng/cổ phiếu trong những phiên đầu tháng 1 năm nay, trước khi hồi phục lên vùng 56.000 đồng/cổ phiếu hôm nay.

Như vậy, thị giá STB đã mất khoảng 10-15% chỉ trong vài phiên giao dịch liên tiếp sau khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh, khiến STB trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán mạnh nhất trên sàn HoSE.