Ai đang nắm quyền chi phối Sacombank?

Tại Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất khi nắm giữ 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu STB.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng. Ảnh: STB.

Theo báo cáo công bố ngày 6/10 về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, ông Dương Công Minh hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) với tỷ lệ sở hữu 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu STB.

Người có liên quan ông Minh là bà Dương Thị Liêm (em gái) cũng đang nắm giữ 11,86 triệu cổ phiếu STB, chiếm 0,63% vốn điều lệ ngân hàng.

Ước tính theo thị giá hiện tại, giá trị tài sản gắn với số cổ phiếu STB do ông Dương Công Minh sở hữu vào khoảng hơn 3.500 tỷ đồng .

Ở nhóm cổ đông tổ chức, Sacombank ngày 16/12 thông báo quỹ ngoại PYN Elite Fund đã không còn là cổ đông lớn sau khi hoàn tất bán ra 4 triệu cổ phiếu STB trong phiên 9/12. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của PYN Elite Fund giảm từ 5,07% xuống còn 4,86%, tương ứng khoảng 91,7 triệu cổ phiếu. Dù vậy hiện đây vẫn là cổ đông tổ chức duy nhất nắm giữ lượng lớn cổ phiếu của Sacombank.

Trước đó, tại thời điểm 6/10, quỹ này nắm giữ 5,64% vốn điều lệ Sacombank, tương đương 106,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong hơn 2 tháng, PYN Elite Fund đã bán ra tổng cộng 14,8 triệu cổ phiếu STB.

Theo các công bố trước đó, tại ngày 7/8, Sacombank ghi nhận 6 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó có nhiều tổ chức ngoại như PYN Elite Fund, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited và SCB Vietnam Alpha Fund.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 10, nhiều quỹ ngoại đã lần lượt giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng phải công bố thông tin, qua đó làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông lớn tại Sacombank.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý III/2025, Sacombank báo lãi trước thuế 3.657 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.901 tỷ đồng , tăng 32%.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.988 tỷ đồng , tăng 36%, hoàn thành khoảng 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 14.650 tỷ đồng .

Đến cuối quý III, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 848.942 tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, số dư cho vay khách hàng tăng 12% lên 606.048 tỷ đồng ; dự phòng rủi ro cho vay tăng 75% lên 15.542 tỷ đồng . Số dư nợ xấu của ngân hàng vào cuối tháng 9 ở mức 16.665 tỷ đồng , tăng 29%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu từ 2,4% lên 2,75% vào cuối quý III. Tiền gửi khách hàng tăng 13% so với đầu năm, lên 641.102 tỷ đồng .