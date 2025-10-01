Cổ phiếu Sacombank phá đỉnh trong ngày tiền vào thị trường 'mất hút'

Mã STB của Sacombank trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên 1/10 khi tăng 5,1%, lập đỉnh lịch sử 59.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa vượt 112.700 tỷ đồng.

Sacombank trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 9 sàn chứng khoán. Ảnh: STB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tháng 10 trong bầu không khí trầm lắng. Phiên giao dịch ngày 1/10 ghi nhận sự “mất hút” rõ rệt của dòng tiền với tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 23.200 tỷ đồng , mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Thanh khoản cạn kiệt phản ánh tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu tư trước thềm thông tin về kết quả nâng hạng thị trường từ FTSE, dự kiến công bố trong tuần tới.

Diễn biến trong ngày cũng phản ánh sự dè dặt này. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng chững lại và rơi về tham chiếu chỉ sau vài phút, cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để dẫn dắt.

Dù vậy, lực mua sau đó xuất hiện giúp chỉ số hồi phục trở lại, song thế giằng co giữa bên mua và bên bán duy trì xuyên suốt từ phiên sáng đến hết phiên chiều. Biên độ dao động hẹp, chỉ khoảng 10 điểm, khiến thị trường thiếu đi những nhịp bứt phá đáng kể và tạo cảm giác “dậm chân tại chỗ”.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng nhẹ 3,35 điểm (+0,2%) lên 1.665,05 điểm; HNX-Index nhích 0,06 điểm (+0,1%) lên 273,22 điểm; UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,3%) lên 109,79 điểm.

Bảng điện tử cho thấy sắc xanh chiếm ưu thế với 431 mã tăng (13 mã kịch trần), trong khi số mã giảm dừng ở 304 (9 mã giảm sàn) và có tới 865 mã đứng giá, phản ánh tâm lý chờ đợi rõ rệt.

Trong bức tranh toàn thị trường, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi có tới 22 mã tăng giá, 2 mã đi ngang và chỉ 6 mã giảm. Chỉ số VN30 nhờ đó tăng hơn 7 điểm, góp phần nâng đỡ VN-Index và hạn chế sự ảm đạm chung. Tuy nhiên, diễn biến này cũng cho thấy thị trường vẫn đang phụ thuộc nhiều vào một số trụ cột, trong khi phần còn lại giao dịch khá rời rạc.

Cổ phiếu STB đã tăng hơn 62% trong năm nay. Ảnh: TradingView.

Động lực bảo vệ VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các bluechip ngành tài chính như STB (+5,1%), TCB (+1,9%), LPB (+3%), CTG (+1,4%), VCB (+0,7%), MBB (+0,8%), ACB (+1,2%) và VIX (+2,5%). Chỉ một số ít mã phi tài chính như VNM (+3,5%) hay VRE (+3,3%) xuất hiện trong nhóm tác động tích cực.

Trong bầu không khí ảm đạm, mã STB của Sacombank là điểm sáng hiếm hoi khi thiết lập mức cao kỷ lục mới ở mốc 59.800 đồng/đơn vị. Tính riêng năm nay, thị giá mã ngân hàng này đã tăng 62%.

Nhịp bứt phá này cũng đưa vốn hóa nhà băng lên mốc 112.700 tỷ đồng , qua đó vượt qua HDBank để lọt vào top 9 ngân hàng niêm yết quy mô nhất sàn chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, sau chuỗi ngày dẫn dắt Index, bộ đôi “họ Vin” là VIC (-2,8%) và VHM (-1,8%) quay đầu giảm, đồng thời dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu tới thị trường gồm VPB (-0,6%), VJC (-1,2%), GMD (-2,1%), VCF (giảm sàn), VCI (-1,4%), PGV (-1,7%), HDB (-0,3%) và TAL (-2,1%).

Khối ngoại duy trì xu hướng xả ròng ra thị trường với quy mô 1.700 tỷ đồng , tập trung tại các mã FPT (- 163 tỷ đồng ), MWG (- 154 tỷ đồng ), STB (- 143 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VIX được nhóm nhà đầu tư này gom 84 tỷ đồng , LPB (- 65 tỷ đồng ), TCH (- 53 tỷ đồng ).