Cổ phiếu Vingroup quá mạnh

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng liên tục trong 5 phiên gần nhất, đẩy mức tăng trong 1 tháng gần nhất lên trên 30%. Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 4 lần.

Tập đoàn Vingroup đang có cơ hội trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chinh phục mốc vốn hóa 700.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Sau phiên điều chỉnh bất ngờ vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 29/9 với tâm lý thận trọng. Ngay từ đầu phiên sáng, lực cung và cầu giằng co khiến VN-Index liên tục rung lắc quanh tham chiếu. Những nhịp dập dìu lên xuống phản ánh sự dè dặt của cả 2 phe mua - bán khi dòng tiền vẫn trong trạng thái dò xét hơn là bứt phá.

Tuy nhiên, áp lực bán ra dần hạ nhiệt đã giúp VN-Index lấy lại cân bằng và nhích lên trong sắc xanh. Dẫu vậy, mức tăng chỉ dao động trong khoảng 5-7 điểm, cho thấy sự hưng phấn chưa thực sự quay trở lại.

Diễn biến giằng co này tiếp tục được duy trì trong phiên chiều, khi áp lực chốt lời vẫn xuất hiện nhưng chưa đủ mạnh để khiến chỉ số đảo chiều.

Thanh khoản toàn thị trường cũng không có nhiều cải thiện, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái thăm dò. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 29.300 tỷ đồng , gần như đi ngang so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,4%) lên 1.666,48 điểm; HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,3%) xuống 275,15 điểm; UPCoM-Index giảm 1,34 điểm (-1,2%) xuống 109,29 điểm.

Đáng chú ý, dù VN-Index giữ được sắc xanh, bảng điện tử lại rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi số mã giảm nhiều gấp 3 lần số mã tăng. Trong đó, toàn thị trường ghi nhận 278 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần), 845 mã đứng giá và tới 477 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

Diễn biến trong rổ cổ phiếu VN30 cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét với 18 mã giảm, 2 mã đứng giá và 10 mã tăng. Tuy nhiên, lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ giúp VN30-Index tăng gần 10 điểm, đóng cửa tại 1.862 điểm. Điều này cho thấy nhóm dẫn dắt thị trường vẫn giữ vai trò trụ đỡ, dù tâm lý chung của nhà đầu tư chưa thực sự khởi sắc.

Động lực nâng đỡ VN-Index hôm nay có sự tác động lớn của bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” là VIC (+5,4%), VHM (+2,9%) và VRE (+2%). Chỉ riêng 3 mã này đã đóng góp hơn 11 điểm cho chỉ số chính.

Thị giá VIC đã tăng hơn 4 lần từ đầu năm đến nay, mức tăng chưa từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch trước đó của mã chứng khoán này. Ảnh: TradingView.

Về trường hợp của VIC, nhịp tăng hôm nay không những đưa cổ phiếu này lên cột mốc mới - 172.800 đồng/cổ phiếu - mà còn mở rộng vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên 670.000 tỷ đồng , một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với riêng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, tài sản ròng của ông đã đạt 16,6 tỷ USD , tăng thêm 735 triệu USD chỉ trong 24 giờ, theo Forbes.

Khối tài sản khổng lồ này đưa ông Vượng lọt top 147 tỷ phú giàu nhất thế giới, thăng bậc đáng kể so với vị trí 170 hồi đầu tháng 9. Tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện còn cao hơn nhiều nhân vật đáng chú ý tại châu Á như ông Lee Jae-yong - Chủ tịch Samsung, hay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Tại Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì vị trí người giàu nhất, đồng thời nới rộng khoảng cách so với các tỷ phú USD khác trong nước.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu “họ Vin”, chỉ số VN-Index cũng được hỗ trợ bởi một số mã khác như VPB (+2,3%), GEE (tăng trần), HDB (+2,5%), GEX (+4,5%), CTG (+0,6%), HAG (+3,1%) và VPI (+2,4%) song sức ảnh hưởng không nổi bật.

Chiều ngược lại, áp lực kéo chân chỉ số đại diện sàn HoSE tập trung tại các bluechip FPT (-2,1%), VCB (-0,6%), HVN (-4,1%), BSR (-2,2%), SHB (-2,3%), BID (-0,6%), VNM (-1,3%), VJC (-2,1%), MWG (-1,2%) và GVR (-0,9%).

Khối ngoại hôm nay có động thái thu hẹp đà bán ra khi quy mô bán ròng xuống còn 800 tỷ đồng , chủ yếu do cơ cấu lại các mã SSI (- 174 tỷ đồng ), DIG (- 138 tỷ đồng ), VNM (- 114 tỷ đồng ).

Mặt khác, 2 mã VPB (+ 114 tỷ đồng ) và GEX (+ 110 tỷ đồng ) đang được dòng tiền khối ngoại mua gom.