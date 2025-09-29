Tuần này chứng khoán có cơ hội trở lại đỉnh cũ?

Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, với mốc 1.660 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và vùng 1.700 điểm là cột mốc cần bứt phá.

Chứng khoán được dự báo duy trì tích lũy và đi ngang trong biên độ hẹp. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động nhưng vẫn giữ được nhịp hồi phục, đóng cửa tại 1.660,7 điểm, tăng nhẹ 2,08 điểm (+0,13%) so với tuần trước. Đà hồi phục chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng nhóm bất động sản, tiêu dùng và đầu tư công, giúp chỉ số cân bằng sau nhịp giảm mạnh đầu tuần.

Dòng tiền thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Áp lực bán xuất hiện mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sau giai đoạn tăng nóng, trong khi dòng vốn lại chuyển hướng tích cực sang nhóm mid-cap và small-cap. Nhiều cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp ghi nhận thanh khoản tăng vọt, trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị 5.551 tỷ đồng trong 4 phiên đầu tuần, dù con số này đã giảm 14,6% so với tuần trước. Sự dịch chuyển dòng tiền cùng áp lực chốt lời ngắn hạn được dự báo sẽ tiếp tục tạo nên những biến động mạnh trong tuần giao dịch kế tiếp.

Vùng 1.700 điểm tiếp tục là cột mốc quan trọng

VN-Index khép lại tuần giao dịch với trạng thái giằng co, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Nhiều công ty chứng khoán cùng chung nhận định rằng thị trường cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác lập một xu hướng rõ rệt, trong khi vùng 1.700 điểm vẫn là cột mốc quan trọng ở phía trước.

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ số VN-Index muốn xác nhận tín hiệu hồi phục thì cần có một phiên bứt phá dứt khoát khỏi vùng cản SMA10 và SMA20, đi kèm với khối lượng giao dịch đột biến. Trong kịch bản tích cực, mục tiêu hướng về đỉnh cũ 1.696 điểm.

Tuy nhiên, việc thanh khoản sụt giảm cùng tín hiệu từ chỉ báo cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp 10-20 điểm, coi như quá trình tích lũy nền giá trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Chứng khoán TPBank (TPS) đánh giá sự lưỡng lự của VN-Index trong phiên cuối tuần là diễn biến lành mạnh, khi áp lực bán không quá lớn và chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lãi ngắn hạn quanh vùng MA20 ngày.

VN-Index tiếp tục diễn biến đi ngang từ đầu tháng 9. Ảnh: TradingView.

TPS cho rằng kịch bản thị trường tiếp tục phục hồi vẫn được duy trì, với mục tiêu ngắn hạn ở vùng 1.700 điểm. Về dài hơi, VN-Index vẫn vận động trong biên độ 1.600-1.700 điểm cho đến khi có chất xúc tác mạnh mẽ.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận nhịp hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.620 điểm với điểm sáng là cổ phiếu VIC - riêng mã này đã đóng góp hơn 10 điểm tăng cho VN-Index. ACBS nhận định xu hướng hồi phục đang được củng cố, và vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm sẽ sớm được thử thách.

Dòng tiền ngày càng thận trọng

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), chỉ số kết phiên với cây nến đỏ giảm 5,39 điểm sau nhịp rung lắc về gần mốc 1.660 điểm.

Trên đồ thị ngày, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và đóng cửa tại đường MA20, cho thấy động lực thị trường vẫn được duy trì. Dù vậy, thanh khoản giảm cùng tín hiệu từ chỉ báo cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy với biên độ 10-20 điểm.

Trên đồ thị giờ, lực cầu chưa quay trở lại mạnh mẽ, khiến thị trường khó tránh khỏi các nhịp rung lắc trong phiên. VCBS đánh giá vùng 1.660 điểm, tương ứng đường MA20, tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Áp lực điều chỉnh hiện nay chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng và chứng khoán sau giai đoạn tăng mạnh, trong khi dòng tiền đang hướng sang bất động sản và đầu tư công. Do đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường, giải ngân từng phần vào những mã giữ được vùng hỗ trợ.

Chứng khoán Vietcap cho rằng trong phiên 29/9, VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.655-1.670 điểm để thăm dò cung cầu, và nếu đóng cửa vượt 1.670 điểm, chỉ số có cơ hội kiểm định lại vùng 1.700 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có thể tiếp tục đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen cho đến hết tháng 9, do đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Thanh khoản thấp và dòng tiền phân hóa vẫn sẽ là đặc điểm chủ đạo, đồng thời khối ngoại duy trì bán ròng để chốt NAV quý III/2025, nhưng áp lực này có thể hạ nhiệt trong tháng 10.

Ở góc nhìn chiến lược, Yuanta duy trì đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức "trung tính", khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu 30-50% và chỉ mua mới ở mức thấp, trong khi xu hướng trung hạn vẫn là "tăng" với rủi ro được đánh giá thấp, phù hợp để gia tăng tỷ trọng nắm giữ.