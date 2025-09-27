Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bất chấp chứng khoán giảm điểm, tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên

  • Thứ bảy, 27/9/2025 11:17 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Dù có lực kéo từ VIC, nhưng VN-Index vẫn không thoát phiên điều chỉnh. Áp lực bán xuất hiện ở hầu hết nhóm ngành, đặc biệt với ngân hàng, chứng khoán.

Lực kéo mạnh mẽ đến từ VIC giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để bù đắp áp lực từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu. Sắc đỏ chiếm ưu thế khi toàn sàn HoSE có tới hơn 200 mã giảm giá, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán.

Các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt điều chỉnh, gây áp lực lớn lên chỉ số. Nhóm ngân hàng, nhiều mã giảm điểm như VPB, HDB, BID, MBB, LPB, trong khi ở nhóm chứng khoán, loạt mã lớn SSI (-3,1%), VND (-2,4%), VIX (-3,4%), VCI (-2,7%) đều giảm giá.

ty phu chung khoan anh 1

VIC đóng góp gần 6 điểm cho VN-Index

Hầu hết cổ phiếu thép điều chỉnh, với HPG, NKG, HSG, VGS, POM, TVN… ngập trong sắc đỏ. Các ngành có sức ảnh hưởng đều trong trạng thái không mấy tích cực.

Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản giao dịch có phần khởi sắc hơn, với sự dẫn dắt của VIC. Các mã cùng ngành như CII, CEO, HDG, IJC, KDH… tăng giá. Với cổ phiếu Vingroup, đây là phiên tăng giá thứ 2 liên tiếp, “ngược dòng” thị trường. Vốn hoá doanh nghiệp VIC tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu. củng cố vị trí số 1 toàn sàn, hơn 636.000 tỷ đồng, cách biệt hơn 100 nghìn tỷ với Vietcombank - xếp thứ 2.

Dù thị trường điều chỉnh, nhưng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Theo cập nhật từ Forbes, giá trị khối tài sản của ông Vượng hiện đạt 15,8 tỷ USD, xếp thứ 162 trong danh sách tỷ phú thế giới. Vợ chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thu Hương cũng nắm khối tài sản ước đạt gần 28.000 tỷ đồng - tăng gần 1.000 tỷ đồng so với hôm qua. Bà Hương sở hữu 170,61 triệu cổ phiếu VIC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,39 điểm (0,32%), xuống 1.660,7 điểm. HNX-Index giảm 1,59 điểm (0,57%) xuống 276,06 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 110,63 điểm.

Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 24.800 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 2.163 tỷ đồng, tập trung vào SSI, HPG, VIX, SHB, VHM…

Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Cổ phiếu VIC tăng kỷ lục đã giúp bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, lần đầu tiên chạm mốc tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam.

43:2563 hôm qua

Ông Nguyễn Đăng Quang và Masan sắp nhận được hàng nghìn tỷ tiền mặt

Techcombank, VinaCafé Biên Hòa và Bột giặt NET vừa công bố lịch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, hứa hẹn mang về hàng nghìn tỷ đồng cho Masan Group và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

11:09 22/9/2025

5 tỷ phú Việt Nam giàu chưa từng thấy

Chỉ sau nửa năm, tổng tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam đã tăng 71% lên 25,2 tỷ USD. Trong đó, riêng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 15 tỷ USD, lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.

14:33 21/9/2025

https://tienphong.vn/bat-chap-chung-khoan-giam-diem-ty-phu-viet-tiep-tuc-giau-len-post1781500.tpo?gidzl=xSZ51R-iCZNbqiS0ixewDk7JpGUivpem_TF72gwmEsd-XSjUhBSwF_ZNoGdzupmzh86SNZ5ZKCG2lAWuCW

Theo Việt Linh/Tienphong.vn

tỷ phú chứng khoán Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP chứng khoán tỷ phú cổ phiếu

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

Đọc tiếp

Cong ty bau Duc hoan tat hoan doi no hinh anh

Công ty bầu Đức hoàn tất hoán đổi nợ

37 phút trước 11:20 27/9/2025

0

Hoàng Anh Gia Lai vừa hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 12.675 tỷ đồng.

Bang gia dat 'nong' dang day gia nha o neo cao hinh anh

Bảng giá đất 'nóng' đang đẩy giá nhà ở neo cao

39 phút trước 11:17 27/9/2025

0

Theo chuyên gia, bảng giá đất tăng mạnh thời gian qua trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất làm đội chi phí đầu vào của dự án bất động sản - một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà ở liên tục neo cao.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý