Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Cổ phiếu VIC tăng kỷ lục đã giúp bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, lần đầu tiên chạm mốc tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương hiện cũng sở hữu khối tài sản tỷ USD. Ảnh: VIC.

Trong phiên giao dịch 25/9, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 8,63 điểm (+0,5%), qua đó tiến lên mốc 1.666,09 điểm. Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay phần lớn đến từ bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (+6%) và VHM (+1,5%). Riêng 2 mã này đã đóng góp gần 10 điểm tăng vào VN-Index.

Với riêng VIC, nhịp tăng vọt lên 158.000 đồng/cổ phiếu hôm nay giúp mã chứng khoán này tiếp tục thiết lập mốc cao kỷ lục mới. Vốn hóa của Tập đoàn Vingroup cũng vì thế mở rộng lên 613.000 tỷ đồng , là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt mốc này, đồng thời củng cố vị thế lớn nhất sàn chứng khoán.

Đà tăng bùng nổ của VIC không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn làm gia tăng mạnh mẽ khối tài sản của ban lãnh đạo tập đoàn.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam - đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 15,4 tỷ USD , tăng hơn 700 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với giá trị tài sản khổng lồ này, ông Vượng hiện đứng thứ 168 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, tăng 367 bậc so với đầu năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

Từ đầu tháng 4 đến nay, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng 130%. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi đặt trong tương quan khu vực Đông Nam Á, cũng như châu Á. Ông Vượng hiện đứng trên cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, người sở hữu tài sản ròng khoảng 12,7 tỷ USD và xếp thứ 230 thế giới.

Tại Việt Nam, khoảng cách giữa ông Vượng và các tỷ phú USD còn lại cũng ngày càng nới rộng. Khối tài sản của ông chủ Vingroup đang cao gấp rưỡi tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại của Việt Nam cộng lại.

Nếu tính theo từng cá nhân, ông Vượng nắm khối tài sản gấp gần 4 lần bà Nguyễn Thị Phương Thảo - người đang đứng thứ 2 trong danh sách, và gấp gần 12 lần Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là lần đầu tiên một cá nhân Việt Nam tạo khoảng cách áp đảo như vậy về tài sản ròng so với phần còn lại của giới siêu giàu trong nước.

Hiện ông Vượng đang trực tiếp nắm giữ khoảng 449,9 triệu cổ phiếu VIC. Ngoài ra, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC khác thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI…

Ước tính, giá trị số cổ phần tại Vingroup trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) khoảng 290.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, ngoài ông Vượng thì bà Phạm Thu Hương - vợ ông và là Phó chủ tịch Vingroup - cũng đã ghi nhận khối tài sản chạm mốc tỷ USD.

Cụ thể, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương hiện đạt gần 27.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD ).

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá trị lượng cổ phiếu bà Hương nắm giữ trực tiếp đã tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng , đưa bà vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu duy trì cột mốc này đến năm sau, bà Phạm Thu Hương sẽ là doanh nhân Việt Nam tiếp theo lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.