Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

  • Thứ năm, 25/9/2025 17:14 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cổ phiếu VIC tăng kỷ lục đã giúp bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, lần đầu tiên chạm mốc tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương hiện cũng sở hữu khối tài sản tỷ USD. Ảnh: VIC.

Trong phiên giao dịch 25/9, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 8,63 điểm (+0,5%), qua đó tiến lên mốc 1.666,09 điểm. Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay phần lớn đến từ bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (+6%) và VHM (+1,5%). Riêng 2 mã này đã đóng góp gần 10 điểm tăng vào VN-Index.

Với riêng VIC, nhịp tăng vọt lên 158.000 đồng/cổ phiếu hôm nay giúp mã chứng khoán này tiếp tục thiết lập mốc cao kỷ lục mới. Vốn hóa của Tập đoàn Vingroup cũng vì thế mở rộng lên 613.000 tỷ đồng, là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt mốc này, đồng thời củng cố vị thế lớn nhất sàn chứng khoán.

Đà tăng bùng nổ của VIC không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn làm gia tăng mạnh mẽ khối tài sản của ban lãnh đạo tập đoàn.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam - đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 15,4 tỷ USD, tăng hơn 700 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với giá trị tài sản khổng lồ này, ông Vượng hiện đứng thứ 168 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, tăng 367 bậc so với đầu năm. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

Từ đầu tháng 4 đến nay, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng 130%. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi đặt trong tương quan khu vực Đông Nam Á, cũng như châu Á. Ông Vượng hiện đứng trên cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, người sở hữu tài sản ròng khoảng 12,7 tỷ USD và xếp thứ 230 thế giới.

Tại Việt Nam, khoảng cách giữa ông Vượng và các tỷ phú USD còn lại cũng ngày càng nới rộng. Khối tài sản của ông chủ Vingroup đang cao gấp rưỡi tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại của Việt Nam cộng lại.

Nếu tính theo từng cá nhân, ông Vượng nắm khối tài sản gấp gần 4 lần bà Nguyễn Thị Phương Thảo - người đang đứng thứ 2 trong danh sách, và gấp gần 12 lần Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là lần đầu tiên một cá nhân Việt Nam tạo khoảng cách áp đảo như vậy về tài sản ròng so với phần còn lại của giới siêu giàu trong nước.

Hiện ông Vượng đang trực tiếp nắm giữ khoảng 449,9 triệu cổ phiếu VIC. Ngoài ra, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC khác thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI…

Ước tính, giá trị số cổ phần tại Vingroup trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) khoảng 290.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài ông Vượng thì bà Phạm Thu Hương - vợ ông và là Phó chủ tịch Vingroup - cũng đã ghi nhận khối tài sản chạm mốc tỷ USD.

Cụ thể, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương hiện đạt gần 27.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá trị lượng cổ phiếu bà Hương nắm giữ trực tiếp đã tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng, đưa bà vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu duy trì cột mốc này đến năm sau, bà Phạm Thu Hương sẽ là doanh nhân Việt Nam tiếp theo lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 600.000 tỷ đầu tiên

Cổ phiếu VIC tăng vọt 6% lên đỉnh mới 158.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 613.000 tỷ đồng và trở thành điểm sáng kéo VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên 25/9.

5 giờ trước

Nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam sắp IPO

VPS dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 16.500 tỷ đồng thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu, đồng thời chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên HoSE sau IPO.

11 giờ trước

Cổ phiếu tăng đột biến khi nữ tỷ phú Việt Nam gặp Chủ tịch NYSE

Cổ phiếu HDB là mã chứng khoán duy nhất trong rổ VN30 tăng kịch trần hôm nay, diễn biến ghi nhận cùng thời điểm bà Nguyễn Thị Phương Thảo có chuyến thăm sàn NYSE tại Mỹ.

28:1682 hôm qua

Minh Khánh

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

