Đến lượt cổ phiếu Vincom Retail tăng trần

  • Thứ ba, 30/9/2025 17:12 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Cổ phiếu VRE tăng kịch biên độ phiên giao dịch hôm nay lên vùng cao nhất 3 năm, trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường nhờ thông tin sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức.

Thị giá VRE vươn lên mức cao nhất hơn 3 năm qua. Ảnh: VRE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch 30/9 trong trạng thái nhiều biến động, phản ánh tâm lý thận trọng và giằng co của giới đầu tư. Sau chuỗi phiên dao động mạnh, kỳ vọng giữ nhịp hồi phục không duy trì được lâu khi áp lực bán lại gia tăng.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index vẫn còn giữ được sắc xanh nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Tuy nhiên, lợi thế này tỏ ra mong manh. Chỉ đến cuối phiên sáng, lực cầu yếu dần khiến VIC, VHM và VRE đồng loạt sảy chân, nhanh chóng kéo chỉ số chính trở lại tham chiếu. Đây cũng là bước ngoặt khiến áp lực bán lan rộng, gia tăng biên độ điều chỉnh ở nhiều nhóm ngành.

Trong phiên chiều, diễn biến trở nên tiêu cực hơn khi bảng điện tử ngập trong sắc đỏ. Có thời điểm VN-Index mất hơn 20 điểm, phản ánh sự hoảng ngắn hạn của một bộ phận nhà đầu tư khi dòng tiền liên tục thoái lui. Chỉ đến sát thời điểm đóng cửa, hoạt động giải ngân trở lại của một số dòng vốn bắt đáy mới giúp thị trường thu hẹp phần nào mức giảm.

Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u ám của ngày giao dịch là sự cải thiện về thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt 35.600 tỷ đồng. Tuy vẫn là mức thấp nếu so với trung bình nhiều tháng qua, nhưng đã tăng trên 20% so với những phiên gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy đã phần nào nhập cuộc, dù còn thăm dò.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,78 điểm (-0,3%) xuống 1.661,7 điểm; HNX-Index mất 1,99 điểm (-0,7%) còn 273,16 điểm; trong khi UPCoM-Index bất ngờ ngược dòng tăng 0,17 điểm (+0,2%) lên 109,46 điểm.

Trên toàn thị trường, sắc đỏ vẫn chiếm áp đảo với 493 mã giảm (13 mã giảm sàn), so với 314 mã tăng (17 mã tăng trần) và 795 mã giữ tham chiếu.

Riêng nhóm vốn hóa lớn VN30, dù 16 mã giảm và 2 mã đứng giá, vẫn có 12 cổ phiếu duy trì được sắc xanh, giúp chỉ số VN30 nhích nhẹ gần 1 điểm, chốt phiên tại 1.863 điểm. Diễn biến này cho thấy sức chống chịu nhất định của nhóm bluechip, dù thị trường chung biến động mạnh.

co tuc vincom retail anh 1

VN-Index rung lắc trước áp lực bán ra dồn dập. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các mã VIC (+1,2%), LPB (+3,6%), VRE (tăng trần), VHM (+1,1%), GEE (tăng trần), SSI (+2,7%), MWG (+0,9%), TCB (+0,3%), EIB (+1,4%) và STB (+0,5%).

Trong nhóm cổ phiếu “họ Vin”, VRE trở thành tâm điểm khi tăng trần lên 32.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 3 năm. Động lực bứt phá đến từ thông tin doanh nghiệp sắp nhận khoản lợi nhuận phân phối quy mô lớn từ công ty con.

Cụ thể, HĐQT Vincom Retail đã phê duyệt Nghị quyết về việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - đơn vị do Vincom Retail nắm giữ 100% vốn - tiến hành chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu. Tổng giá trị lợi nhuận phân phối lên tới 4.480 tỷ đồng, phương thức thanh toán bằng chuyển khoản và dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Trái ngược, áp lực kéo chân chỉ số đến từ VCB (-1%), FPT (-2,6%), HPG (-1,6%), GAS (-1,8%), GVR (-2%), BSR (-2,6%), BID (-0,7%), MSN (-1%), DXG (-5,3%) và KBC (-3,2%).

Khối ngoại vẫn bán ròng không nương tay với quy mô 1.300 tỷ đồng, tập trung tại các mã KDH (-380 tỷ đồng), HPG (-171 tỷ đồng), FPT (-120 tỷ đồng), SSI (-116 tỷ đồng), VHM (-107 tỷ đồng).

Chỉ một số mã được nhóm nhà đầu tư này giải ngân, tiêu biểu có CII (+89 tỷ đồng), SHB (+81 tỷ đồng), TCB (+75 tỷ đồng).

Vietnam Airlines muốn bán 49% vốn tại 'gà đẻ trứng vàng' Skypec

Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch chuyển nhượng tối đa 49% vốn tại Skypec - doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không mà hãng hiện nắm toàn bộ vốn điều lệ.

20 giờ trước

Vinhomes quá khác biệt giữa nhóm tập đoàn địa ốc tỷ USD

Sau thương vụ hợp nhất Sunshine Homes vào Sunshine Group, bản đồ vốn hóa ngành bất động sản nhà ở đã có sự xáo trộn lớn, nhưng tại đó Vinhomes vẫn duy trì sự khác biệt quá lớn.

17:46 27/9/2025

Người Việt giao dịch hơn 600 triệu USD tiền số mỗi ngày

Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tiền mã hóa hàng đầu APAC, với giao dịch on-chain ước đạt 220-230 tỷ USD giai đoạn 7/2024-6/2025, tương đương hơn 600 triệu USD/ngày.

23 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ tức vincom retail Tiền mã hóa Vincom Retail Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP vincom retail vic vre cổ tức chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Vincom Retail

    Công ty cổ phần Vincom Retail

    Công ty cổ phần Vincom Retail kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, là công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup, chuyên vận hành và quản lý các trung tâm thương mại của tập đoàn mẹ.

    • Thành lập: 2012
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VRE

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

De xuat lap cong thong tin ve pha san doanh nghiep hinh anh

Đề xuất lập cổng thông tin về phá sản doanh nghiệp

2 giờ trước 15:50 30/9/2025

Đây là đề xuất của đại biểu Thạnh Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) trong phiên thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi) tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần 8.

