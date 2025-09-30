Đến lượt cổ phiếu Vincom Retail tăng trần

Cổ phiếu VRE tăng kịch biên độ phiên giao dịch hôm nay lên vùng cao nhất 3 năm, trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường nhờ thông tin sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức.

Thị giá VRE vươn lên mức cao nhất hơn 3 năm qua. Ảnh: VRE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch 30/9 trong trạng thái nhiều biến động, phản ánh tâm lý thận trọng và giằng co của giới đầu tư. Sau chuỗi phiên dao động mạnh, kỳ vọng giữ nhịp hồi phục không duy trì được lâu khi áp lực bán lại gia tăng.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index vẫn còn giữ được sắc xanh nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Tuy nhiên, lợi thế này tỏ ra mong manh. Chỉ đến cuối phiên sáng, lực cầu yếu dần khiến VIC, VHM và VRE đồng loạt sảy chân, nhanh chóng kéo chỉ số chính trở lại tham chiếu. Đây cũng là bước ngoặt khiến áp lực bán lan rộng, gia tăng biên độ điều chỉnh ở nhiều nhóm ngành.

Trong phiên chiều, diễn biến trở nên tiêu cực hơn khi bảng điện tử ngập trong sắc đỏ. Có thời điểm VN-Index mất hơn 20 điểm, phản ánh sự hoảng ngắn hạn của một bộ phận nhà đầu tư khi dòng tiền liên tục thoái lui. Chỉ đến sát thời điểm đóng cửa, hoạt động giải ngân trở lại của một số dòng vốn bắt đáy mới giúp thị trường thu hẹp phần nào mức giảm.

Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u ám của ngày giao dịch là sự cải thiện về thanh khoản. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt 35.600 tỷ đồng . Tuy vẫn là mức thấp nếu so với trung bình nhiều tháng qua, nhưng đã tăng trên 20% so với những phiên gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy đã phần nào nhập cuộc, dù còn thăm dò.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,78 điểm (-0,3%) xuống 1.661,7 điểm; HNX-Index mất 1,99 điểm (-0,7%) còn 273,16 điểm; trong khi UPCoM-Index bất ngờ ngược dòng tăng 0,17 điểm (+0,2%) lên 109,46 điểm.

Trên toàn thị trường, sắc đỏ vẫn chiếm áp đảo với 493 mã giảm (13 mã giảm sàn), so với 314 mã tăng (17 mã tăng trần) và 795 mã giữ tham chiếu.

Riêng nhóm vốn hóa lớn VN30, dù 16 mã giảm và 2 mã đứng giá, vẫn có 12 cổ phiếu duy trì được sắc xanh, giúp chỉ số VN30 nhích nhẹ gần 1 điểm, chốt phiên tại 1.863 điểm. Diễn biến này cho thấy sức chống chịu nhất định của nhóm bluechip, dù thị trường chung biến động mạnh.

VN-Index rung lắc trước áp lực bán ra dồn dập. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các mã VIC (+1,2%), LPB (+3,6%), VRE (tăng trần), VHM (+1,1%), GEE (tăng trần), SSI (+2,7%), MWG (+0,9%), TCB (+0,3%), EIB (+1,4%) và STB (+0,5%).

Trong nhóm cổ phiếu “họ Vin”, VRE trở thành tâm điểm khi tăng trần lên 32.100 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 3 năm. Động lực bứt phá đến từ thông tin doanh nghiệp sắp nhận khoản lợi nhuận phân phối quy mô lớn từ công ty con.

Cụ thể, HĐQT Vincom Retail đã phê duyệt Nghị quyết về việc Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail - đơn vị do Vincom Retail nắm giữ 100% vốn - tiến hành chi trả lợi nhuận cho chủ sở hữu. Tổng giá trị lợi nhuận phân phối lên tới 4.480 tỷ đồng , phương thức thanh toán bằng chuyển khoản và dự kiến hoàn tất trong quý III/2025.

Trái ngược, áp lực kéo chân chỉ số đến từ VCB (-1%), FPT (-2,6%), HPG (-1,6%), GAS (-1,8%), GVR (-2%), BSR (-2,6%), BID (-0,7%), MSN (-1%), DXG (-5,3%) và KBC (-3,2%).

Khối ngoại vẫn bán ròng không nương tay với quy mô 1.300 tỷ đồng , tập trung tại các mã KDH (- 380 tỷ đồng ), HPG (- 171 tỷ đồng ), FPT (- 120 tỷ đồng ), SSI (- 116 tỷ đồng ), VHM (- 107 tỷ đồng ).

Chỉ một số mã được nhóm nhà đầu tư này giải ngân, tiêu biểu có CII (+ 89 tỷ đồng ), SHB (+ 81 tỷ đồng ), TCB (+ 75 tỷ đồng ).