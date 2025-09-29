Vietnam Airlines muốn bán 49% vốn tại 'gà đẻ trứng vàng' Skypec

Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch chuyển nhượng tối đa 49% vốn tại Skypec - doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không mà hãng hiện nắm toàn bộ vốn điều lệ.

Vietnam Airlines nối lại thương vụ thoái vốn Skypec. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines có kế hoạch chuyển nhượng tối đa 49% vốn tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec). Đây là đơn vị mà hãng hàng không quốc gia sở hữu 100%.

Thông tin này được công bố trong thư mời gói cung cấp dịch vụ tư vấn phương án chuyển nhượng vốn tại Skypec. Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến bán cổ phần thông qua hình thức đấu giá công khai, với thời gian thực hiện thương vụ kéo dài từ nay đến năm 2027.

Đây không phải lần đầu hãng hàng không quốc gia đề cập đến việc thoái vốn tại Skypec. Hai năm trước, Vietnam Airlines cũng từng công bố kế hoạch này, song chưa xác định rõ tỷ lệ muốn bán.

Đến giữa năm 2023, Chính phủ từng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét phương án chuyển Skypec từ Vietnam Airlines về Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (PVN).

Skypec tiền thân là Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động năm 1993 với số vốn điều lệ 400 tỷ đồng , do Vietnam Airlines là chủ sở hữu.

Skypec hiện sở hữu hệ thống kho chứa với tổng sức chứa 200.000 m3, hoạt động tại 18 cảng hàng không trong nước và 4 sân bay quốc tế lớn tại Hàn Quốc. Công ty cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ hãng hàng không nội địa và gần 100 hãng quốc tế khai thác tại Việt Nam.

Năm 2024, Skypec đã cung ứng gần 1,6 triệu tấn nhiên liệu bay, đạt doanh thu 35.270 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 268 tỷ đồng . Trước đại dịch Covid-19, công ty từng ghi nhận lợi nhuận hơn 650 tỷ đồng trong năm 2019.

Hiện Skypec cùng với Petrolimex Aviation là 2 nhà cung cấp nhiên liệu hàng không chủ lực tại Việt Nam. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của CTCP Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (Tapetco) - do SASCO (UPCoM: SAS) nắm 38% cổ phần, và CTCP Dịch vụ Nhiên liệu Hàng không Nội Bài (NAFSC). Song, sản lượng của các đơn vị này còn khiêm tốn so với 2 doanh nghiệp đầu ngành.